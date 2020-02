Oscar 2020: Joaquin Phoenix cumple con los pronósticos y se lleva el premio a Mejor Actor por el Joker

Oscar 2020 | Joaquin Phoenix siguió los pronósticos y se llevó la estatuilla dorada en la categoría Mejor Actor principal durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Así, el virtuoso intérprete se termina por coronar por su magnífica actuación en el Joker.

El actor de 45 años había arrasado en todos los premios principales de la temporada de cine y los Oscar 2020 no fueron la excepción. Así, su escalofriante interpretación como Arthur Fleck le permitió conquistar la primera estatuilla dorada de su carrera.

VIDEO | Joaquin Phoenix Mejor Actor por el Joker

FUENTE: TNT

De esta manera, Joaquin Phoenix logró derrotar a actores de la talla de Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio o Adam Driver para hacer historia en su carrera.

¿Cuántas veces fue nominado Joaquin Phoenix?

Es importante recordar que Joaquin Phoenix, finalmente, pudo llevarse el Oscar 2020 en su cuarta nominación, ello luego de quedarse sin chances en el 2001, 2006 y 2013.

Mejor Actor de Reparto - Gladiador (2001 / No ganó)

Mejor Actor - Walk the Line (2006 / No ganó)

Mejor Actor - The Master (2013 / No ganó)

Mejor Actor - Joker (2020 / Ganó)

Terna para MEJOR ACTOR - Oscar 2020

Joaquin Phoenix (GANADOR)

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Jonathan Pryce