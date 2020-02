Oscar 2020: Parasite ganó a 'Mejor Película' y es su cuarto premio de la noche [FOTO]

Óscar 2020 | Parasite gana una estatuilla dorada en 'Mejor Película'. Venció a "Joker", "Once upon a time ... in Hollywood ", "Mujercitas", "El Irlandés", "Jojo Rabbit", "Historia de un matrimonio" y "1917".

La cinta, que también ganó la Palma de Oro en el festival de Cannes 2019, cuenta la historia a una familia que no tiene mucho dinero para sobrevivir. Sin embargo, encuentran una oportunidad de salir de la pobreza al conocer a un empleado de la familia Park.

Terna a Mejor película en Oscar 2020

- GANADOR: Parásitos

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Historia de un matrimonio

- Le Mans’66

- Érase una vez… en Hollywood

- 1917