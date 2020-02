Marvel: Tobey Maguire volvería a ser Spiderman en Dr. Strange 2

Cuando se menciona a Spiderman, gran parte de los fanáticos recuerdan un nombre: Tobey Maguire, ya que, para muchos, es el verdadero Hombre Araña. Por esta razón, el sueño de miles seguidores es ver al héroe arácnido de Maguire en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Asimismo, esto se podría concretar en el caso de que Marvel anuncie a Sam Raimi como director de 'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness'. El productor estadounidense fue el encargado de dirigir la primera trilogía de Spiderman en la que Tobey Maguire interpreta al querido Peter Parker.

Marvel: Tobey Maguire en Dr. Strange 2

Una vez lanzado el rumor, miles de fans comenzaron a crear teorías al respecto. Para algunos, la aparición de Tobey Maguire en la secuela de Doctor Strange podría ocurrir cuando Dr. Stephen viaja al universo donde se desarrollan los hechos de la trilogía original.

Marvel: Black Widow reviviría en Dr. Strange 2

De acuerdo a información proveniente de Marvel Studios, la agente Natasha Romanoff vovlerá a la vida en la segunda entrega de Doctor Strange: Scarlet Witch consigue resucitar a Romanoff (Scarlett Johansson).

Disputas en Dr. Strange

Se busca director. Cabe señalar que Scott Derrickson, responsable de Dr. Strange, iba a ser una colaboración con Robert Cargill para escribir el guión. Sin embargo, Derrickson decidió abandonar la cinta por "diferencias creativas".

Dr. Strange 2 Fecha de Estreno

'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness' es una de las grandes apuestas de Marvel para la esperada Fase 4 del UCM. Se espera que la cinta se proyecte el 7 de mayo del 2021 con Benedict Cumberbatch nuevamente en el rol del Dr. Stephen Strange.