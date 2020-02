Rápidos y Furiosos: Vin Diesel confirma spin-off completamente femenino de la saga

Rápidos y Furiosos 9 está próximo a estrenarse en las salas de cine. Por eso, los fanáticos están emocionados y ansiosos por saber lo que pasará con Toretto y compañía.

Para alegría de los seguidores, Vin Diesel confirmó que se está produciendo un spin-off similar al que ocurrió en 2019 con Hobbs y Shaw.

El nuevo filme que prepara Diesel sería completamente femenino y estaría protagonizado por Michelle Rodríguez, Nathalie Emmanuel y Jordana Brewster.

Diesel agregó que el guión lo está preparando Nicole Perlman, Lindsey Beer y Geneva Robertson-Dworet que se presentará en algunas semanas para así iniciar con la producción.

Por su parte, Nathalie Emmanuel, quien interpreta a Ramsey, señaló sobre el futuro spin-off: “Creo que debería ser una película de chicas duras... Sería genial tener una especie de ambiente tipo Los Ángeles de Charlie, pero con todas las mujeres"

Mientras que Michelle Rodríguez indicó que Charlize Theron podría tener un papel importante “Definitivamente todas las piezas de poder tendrían que estar en su lugar. Mira lo que está haciendo Charlize. Es tan mala en Fast & Furious 9”, dijo.

Sin duda una excelente noticia para los fanáticos de Rapidos y Furiosos.

¿Cuántas películas son las de Rápidos y Furiosos?

Existen ocho producciones que se relacionan con la saga “Rápidos y Furiosos” que por cierto desde su estreno en el año 2001 ha cambiado su nombre significativamente como para no tener que denominarlas por números.

¿Cuándo es el estreno de Rápidos y Furiosos 9?

Rapidos y Furiosos 9 se estrenaría el 8 de abril de 2020.

¿Y Rápidos y Furiosos 10?

La fecha tentativa es el 1 de abril de 2021.

¿Cuál fue la primera película de Rápido y Furioso?

The Fast and the Furious (titulada: A todo gas en España y Rápido y furioso en Hispanoamérica) es una película de acción estadounidense de 2001 dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster. Es la primera entrega de la saga The Fast and the Furious.