The Walking Dead Temporada 10 Parte 2: Fecha de estreno, personajes, trailer y todo lo que debes saber

El final de primera mitad de temporada 10 de la serie “The Walking Dead” fue impactante para los seguidores. Daryl, Carol y Aaron cayeron a un foso infestado de caminantes. ¿Lograrán sobrevivir? Es la interrogante de los fanáticos que los mantiene en suspenso

Por eso, es que esta segunda parte se responderá a esta pregunta. Otro cuestionamiento en "The Walking Dead" está relacionado a Virgil. Él asegura que su único objetivo es volver con su familia, que se encuentra en una fortificación ubicada en la Isla de Bloodsworth.

Por eso, Michonne decide acompañarlo para conseguir armas. ¿Qué sucederá con Michonne? ¿Vigil tiene relación con la mujer que Eugene contactó mediante la radio? ¿Tendrá algún vinculo con Commonwealth?

Otro personaje que importa a los fanáticos es Negan que no apareció en el episodio de final de la primera parte de la segunda temporada de “The Walking Dead".

¿Cuándo volverá la temporada 10 de The Walking Dead?

“The Walking Dead” regresará con la segunda mitad de su décima temporada el domingo 23 de febrero de 2020 por Fox Prime Series en América Latina y España y por AMC en Estados Unidos.

Recordemos que la final de la primera mitad de la temporada 10 fue el domingo 24 de noviembre del 2019.

¿Qué pasará con los actores y personajes de The Walking Dead?

Los fanáticos esperan que los actores principales participen de la última mitad de la temporada. Sin embargo, ya se confirmó la primera baja.

Durante una entrevista, Danai Gurira, quien interpreta a Michonne, confirmó su salida de "The Walking Dead": "Puedo confirmar que esta es la última temporada . Me gustaría decir que esta ha sido una de las mayores alegrías en mi vida. Estoy tan agradecida por la experiencia que no puedo expresarme ahora mismo...Fue una decisión muy difícil".

Foto: FOX

La actriz dijo que desea afrontar a otros retos como profesional. “Estoy llena de dolor por irme y mucha gratitud a todos ustedes. Los amo, chicos. La familia ‘The Walking Dead’ es para siempre”, agregó emocionada.

Aunque para alegría de los seguidores, en una entrevista reciente con Deadline, se reveló que Maggie (Lauren Cohan) volverá a ser parte de la historia.

Ver The Walking Dead Temporada 10 Parte 2 en Perú, México y Argentina

América Latina

- México: 8:30 pm

- Colombia: 8:30 pm

- Ecuador: 9:00 pm

-Perú: 8:30 pm

- Argentina: 10:30 pm

- Chile: 10:30 pm

- Bolivia: 10:00 pm

Estados Unidos

Canal: AMC

Día: domingo 24 de octubre

Hora: 9:00 pm

España

Canal: Fox España

Día: lunes 25 de noviembre

Hora: 10:00 pm