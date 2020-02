Marvel: así aparecería Tobey Maguire como Spiderman en Doctor Strange 2 [VIDEO]

Después de anunciar sobre las avanzadas conversaciones entre Marvel y Sam Raimi para que sea el encargado de dirigir Doctor Strange 2, los seguidores del MCU están enloquecidos. ¿Por qué? Pues, Tobey Maguire como Spiderman podría aparecer en la secuela del Hechicero Supremo.

De acuerdo a la revista Variety, Marvel se encuentra en la búsqueda de un director para Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, tras la renuncia de Scott Derrickson. Por esta razón, el cineasta Sam Raimi sería el elegido por el estudio para reemplazar a Derrickson.

Ante ello, el regreso de Tobey Maguire interpretando a Spiderman estaría cerca de concretarse, ya que, Sam Raimi estuvo a cargo de la primera trilogía del Hombre Araña en la que Maguire personifica al querido Peter Parker.

Ahora, uno de los motivos para la presencia de Tobey Maguire, es porque en Doctor Strange 2 probablemente se mostrará dimensiones alternas, entre éstas se podría encontrar Peter Parker con el Dr. Stephen para derrotar a los villanos.

En tanto, partiendo de la mencionada teoría, distintos fanáticos de Marvel crearon materiales de Tobey Maguire en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness. Uno de ellos lo realizó el youtuber Mork, quien compartió un contenido audiovisual donde se observa al Dr. Stephen Strange llegar al universo del Hombre Araña de la versión Raimi.

Asimismo, en dicha escena Peter Parker salta de un edificio a otro gritando "he vuelto", para luego ser absorbido por uno de los portales de Strange. Sin más preámbulo, te invitamos a chequear el video que está dando la hora.

VIDEO | Marvel Tobey Maguire Doctor Strange 2

Dr. Strange 2 Fecha de Estreno

'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness' es una de las grandes apuestas de Marvel para la esperada Fase 4 del UCM. Se espera que la cinta se proyecte el 7 de mayo del 2021 con Benedict Cumberbatch nuevamente en el rol del Dr. Stephen Strange.