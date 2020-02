Marvel: Avengers Endgame y el récord negativo que consiguió en los Oscar 2020

Los Oscar 2020 dejó momentos épicos y uno de ellos está relacionado con Parásitos (Parasite), cinta asiática que se llevó las estatuillas a Mejor Director, Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Guion.

Sin embargo, Avengers Endgame, largometraje más taquillero en los registros del cine, no corrió la misma muerte. ¿Por qué? Pues, la destaca producción de Marvel consiguió hacer historia en los Oscar 2020 pero, para mal. ¡No puede ser!

El perder la única nominación de la gala ante 1917 en la categoría a Mejores Efectos Visuales, le trajo malas noticias al estudio liderado por Kevin Feige, ya que, Avengers Endgame impuso un un récord negativo: ser el filme con mayor recaudación de todos los tiempos que no se adjudicó ningún Oscar.

Desde la primera edición del evento más importante en Hollywood, celebrada en 1929, el título de "película más taquillera" cambió de dueño varias veces, pero, siempre recibió algún reconocimiento de la Academia.

Asimismo, esta información nos permite remontar hasta las épocas de Gone With The Wind (Lo que el viento se llevo), que fue el primer el éxito taquillero de los Oscars. En aquella oportunidad ganó diez galardones.

Películas más taquilleras

- Lo que el viento se llevó (Gone with the Wild)

- Sonrisas y lágrimas (The Sound of Music)

- El padrino (The Godfather)

- Tiburón (Jaws)

- La guerra de las galaxias (Star Wars)

- E.T.

- Parque Jurásico (Jurassic Park)

- Titanic

- Avatar

Marvel: Película antes de Avengers: Endgame

Fase Uno:

- Capitán América: El Primer Vengador

- Iron Man

- El Increíble Hulk

- Iron Man 2

- Thor

- Los Vengadores

Fase Dos

- Iron Man 3

- Capitán América: El soldado de invierno

- Thor: El mundo oscuro

- Guardianes de la Galaxia

- Guardianes de la Galaxia 2 (pertenece a la Fase 3 pero se recomienda verla tras la primera)

- Los Vengadores: Era de Ultrón

- Ant-Man

Fase Tres

- Capitán América: Civil War

- Spider-Man: Homecoming

- Doctor Extraño

- Thor: Ragnarok

- Black Panther

- Los Vengadores: Infinity War

- Ant-Man y la Avispa

- Capitana Marvel