Marvel Spiderman: Lanzan increíble tráiler del Spider-Verse con Garfield, Maguire y Holland

Una vez que Sony Pictures y Marvel se pusieron de acuerdo sobre los derechos de Spiderman, muchos fanáticos del héroe arácnido soñaron poder ver el Spider-Verse con las participaciones de los 3 Peter Parker: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Asimismo, este deseo de los fanáticos del Hombre Araña se convirtió en un pedido tras el rotundo éxito de Spider-Man: Into the Spider-Verse, cinta que alcanzó el galardón a Mejor Película Animada en los Oscar 2020.

El largometraje animada de Spiderman se transformó en una de las películas con mayor vistas de 2018 y consiguió recaudar más de 300 millones de dólares en la taquilla. El filme colocó a Miles Morales como el principal protagonista.

En tanto, partiendo de la exigencia del público, distintos fans de Marvel crearon materiales de sobre el Spider-Verse. Uno de ellos fue el youtuber Billy Crammer, quien nos regaló un sensacional tráiler con las presencias de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Las imágenes de la adaptación live-action del Spider-Verse son una muestra de lo que podría ocurrir cuando se junten varios personajes de diferentes realidad de Spiderman. En cuestión de minutos, el espléndido video se hizo viral.

VIDEO | Trailer Spider-Verse

Marvel: Tobey Maguire en Dr. Strange 2

Tobey Maguire se volvería vestir de Spiderman en el Universo Cinematográfico de Marvel si se confirma a Sam Raimi, artífice de la primera trilogía del Hombre Araña, como director de Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

¿Quién es Spiderman?

Spiderman es un superhéroe ficticio creado por los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko. Apareció por primera vez en el cómic de antología Amazing Fantasy # 15, en la Edad de Plata de los cómics.

¿Qué es DC y Marvel?

Marvel vs. DC Comics es una serie limitada de cómics publicada por Marvel y DC Comics en 1996. Esta miniserie es el arco argumental para el lanzamiento de la Línea Amalga