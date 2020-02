Robert Downey Jr. abandona Marvel: Revelan cual sería su personaje en DC

Robert Downey Jr. es un artista estadounidense que alcanzó popularidad tras personificar a Iron Man (Tony Stark), uno de los Avengers (Vengadores) más populares, en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Asimismo, Avengers: Endgame marcó el final de Robert Downey Jr. en el UCM. Si bien el reconocido actor expresó que no desea regresar a Marvel con el personaje que relanzó su carrera, los fanáticos todavía tienen esperanzas que aparezca en las futuras producciones de la Casa de las Ideas.

Ahora, parecería que Robert Downey Jr. no volverá más a Marvel. ¿Por qué? Pues, según las últimas noticias provenientes de Hollywood, Downey Jr. podría firmar en los próximos meses un millonario contrato para trabajar en la empresa rival, DC Comics.

De acuerdo a We Go This Covered, Robert Downey Jr. está teniendo reuniones secretas con Warner Bros para tener el papel de Hal Jordan y convertirse en Green Lantern (Linterna Verde), uno de los roles más importantes del Universo Extendido de DC (UEDC)

DC Comics: ¿Quién es Linterna Verde?

Linterna Verde es una de las figuras favoritas de los seguidores del UEDC, pero, luego de la discreta adaptación que llegó a las carteleras en el 2011, DC prefirió no continuar con el proyecto. Sin embargo, el estudio cambió de parecer y lo estaría regresando a la pantalla grande.

Marvel niega traer a Robert Downey Jr

James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia y Suicide Squad, aseguró que no tiene pensando incluir a Robert Downey Jr. en el UCM como Iron Man. "No, creo que el arco de Downey fue genial y es un Iron Man increíble, pero no está en mis planes", indicó Gunn.