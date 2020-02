Bruno Pinasco a Bruno Ascenzo sobre su primera película en Netflix: "No la cagu*s"

Bruno Ascenzo sorprendió a todos al anunciar mediante el CEO de Netflix, que será el encargado de escribir y dirigir la primera película peruana en esta importante plataforma de alcance mundial. El peruano enorgulleció a sus fanáticos al confirmar esta noticia en sus redes sociales.

“Felicitaciones, Bruno. Ya se puede confirmar que eres el escritor y director de la primera película de Netflix en Perú para estrenarse a nivel mundial”, fue lo que comentó Bruno Pinasco dando a conocer la noticia luego de una entrevista que le hizo al encargado de la mencionada plataforma digital.

Ante esto, una vez más el conocido conductor Bruno Pinasco, tuvo una entrevista con Ascenzo en exclusiva, en donde contó detalles inéditos de la película peruana que dirigirá para el gigante de Netflix.

“Yo no había dicho nada porque me han hecho firmar unas cláusulas, no he podido contarle ni a mis padres, ni a nadie. Ya el día de la conferencia de prensa se dio a conocer y me he puesto muy nervioso porque ya dejó de estar en mi computadora para ser una realidad, un proyecto que está a punto de construirse y que vamos a meterle todas las ganas”, comentó Ascenzo.

Además agregó: “La gente de Netflix está súper pendiente de todo, del casting, de la publicidad, es un equipo que recién estoy conociendo con una logística súper grande. A mí me ha gustado este proceso de chamba, en los que ellos me han dado muchos comentarios porque por todos lados se aprende de esta gente tan capa”.

Por otro lado, Bruno Pinasco le hizo curiosa broma al también actor, pues en medio de la conversación sobre el tema de Netflix y al confirmar que será una producción global, el conductor no dudó en darle divertida "advertencia".

"Es una película global así que no la cagu*s nomás ya?, te voy a agradecer, por nuestra amistad de 30 años", comentó Pinasco entre risas, a lo que Ascenzo respondió: "Voy a tratar, voy a tratar, voy a hacer mi mayor esfuerzo".