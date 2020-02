Marvel: Filtran sinopsis del primer capítulo de The Falcon and the Winter Soldier

Marvel tiene previsto ampliar su universo cinematográfico con la finalidad de continuar liderando el mercado del cine. Por esta razón, The Falcon and the Winter Soldier es su siguiente producción vinculada al UCM.

La esperada serie de Marvel tendrá 6 capítulos y nos mostrará algunos aspectos similares a la película Capitán América: El solado de Invierno (2014). Además, por si fuera poco, Anthony Machi (Falcon) y Sebastian Stan (Bucky) repetirán sus papeles protagónicos.

VIDEO | Trailer The Falcon and the Winter Soldier

Asimismo, la historia de The Falcon and the Winter Soldier es muy importante para Marvel. ¿Por qué? Pues, sus acontecimientos repercutirán en los próximos largometrajes que se irán estrenando.

[ALERTA SPOILER]

Conforme pasan los meses, se revelan más detalles de The Falcon and the Winter Soldier y en esta ocasión no es la excepción, ya que, se acaba de filtrar la trama del primer episodio. ¡No puede ser!

De acuerdo a la información proveniente de Hollywood, a Sam Wilson no le permiten convertirse en Capitán América. ¿El motivo? En Civil War, Falcon estuvo en contra de los acuerdos de Sokovia.

En medio de este complicado panorama, el nuevo defensor de los Estados Unidos será John Walker (US Agent), interpretado por Wyatt Russell. Sin embargo, Walker es muy 'inocente' al creer que está haciendo el bien, porque formaría parte de un plan peligroso sin saberlo. ¡Madre mía!

¿Quién es US Agent?

John Walker, también conocido como US Agent, es un personaje que se encuentra en los cómics de Marvel. Walker tuvo su primera aparición en la edición 323 de Capitán América (1986), y desde ahí está en contra de los ideales del héroe norteamericano y lleva el patriotismo a un lado extremo.