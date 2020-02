Joker: Willem Dafoe sería el nuevo Guasón en The Batman

The Batman es una de las películas de DC Comics más esperadas para el 2021. Matt Reeves será el encargado de proyectarla en la pantalla grande, junto a un reconocido reparto liderado por Robert Pattinson.

Asimismo, The Batman se encuentra filmándose en Glasgow, Escocia, y parecería que no están siendo cuidadosos con las filtraciones, ya que, en el correr de las semanas se revelaron muchas novedades sobre la próxima cinta del 'Hombre Murciélago'.

Ahora, los seguidores de DC Comics han levantado su voz en Twitter y Facebook con la finalidad de elegir al actor que tendrá el papel del villano favorito de todos. Nos referimos al popular Joker.

De acuerdo a los miles de comentarios en la Internet, proponen al estadounidense Willem Dafoe como Joker en The Batman. Con el paso de los días, las peticiones están incrementado en Facebook y Twitter.

Siempre quise ver a Michael Fassbender interpretnado a The Joker but Willem Dafoe se ve más que prometedor. 🤩 pic.twitter.com/4jl5uOiuPt — Zαrαcнo (@zaracho__) February 24, 2020

Eso no es todo. ¿Por qué? Según una reciente información del destacado portal We Got This Covered, el director Matt Reeves está pensando incluir a Willem Dafoe al elenco de The Batman, pero, aún no se sabe si el largometraje respetará del todo al Universo Cinematográfico de DC.

Del mismo modo, existe una condición para que se cumpla el deseo de los fans. ¿Cuál es? Si la primera entrega de The Batman es un éxito, Willem Dafoe participaría con el rol del Joker en una futura secuela producida por Reeves.