'Sonic', 'Rómulo y Julita' y 'El Hombre Invisible': Revisa la Cartelera de [HOY]

La cartelera de Cineplanet, Cinemark y UVK con grandes estrenos. Conoce los horarios de las películas y elige la ubicación de tu cine preferido para que llegues sin problemas a la película. A continuación, la cartelera de las principales cadenas de cines para HOY jueves 27 de febrero donde destacan Rómulo y Julita, Sonic, Locos de amor 3 y Aves de Presa. Además, de próximos estrenos como Socias en Guerra y Gretel y Hansel.

Cartelera Cineplanet: Estrenos

Astrogauchos

La trama está ambientada en 1966, cuando un científico argentino lleva adelante un plan espacial para competir con Estados Unidos y la Unión Soviética en la llegada a la Luna.

De Patitas a la Calle

“De Patitas a la Calle” es una tierna historia de ficción en la que una adorable brigada de mascotas que pueden hablar, se unirán para ayudar a una perrita perdida a encontrar su hogar.

El Diablo Blanco

Un grupo de amigos treintañeros sale de viaje en auto a través del país. En unas cabañas, uno de ellos tiene un extraño encuentro con un misterioso hombre, y la joven hija del administrador aparece asesinada. El grupo quedará atrapado en un pueblo hostil, bajo la influencia maligna de una antigua leyenda local.

El Hombre Invisible

Lo que no puedes ver, puede hacerte daño. La ganadora del Emmy Elisabeth Moss (Us, Hulu's The Handmaid's Tale) protagoniza una aterradora historia moderna de obsesión inspirada en el clásico personaje de monstruo de Universal.

El Hombre de Beirut

Un sicario ciego intenta sobrevivir después de que sus emociones hayan comprometido el resultado de su último "trabajo de limpieza": se encontró con una joven en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero esta vez no pudo apretar el gatillo. Para salir vivo de Berlín, el asesino tendrá que enfrentar a antiguos amigos y nuevos enemigos.

El Mensajero

Este intenso thriller de acción Ezequiel Mannings (Gary Oldman ganador del Oscar®) interpreta a un criminal que busca matar a Nick (Amith Shah), la única persona dispuesta a testificar en su contra y para ello contrata a un misterioso mensajero (Olga Kurylenko) para que sin saberlo entregue una bomba y lo mate, pero después de que ella rescata a Nick de una muerte segura, el dúo debe enfrentarse a un ejército de asesinos despiadados para sobrevivir durante la noche

El Vampiro del Lago

Un enigmático asesino corta la yugular de sus víctimas para beber su sangre. La ciudad suda a la sombra de un homicida asociado con la brujería que hace de sus violentos actos un ritual. Más de treinta almas han caído en su afición mortal, cifra que le basta a un escritor para iniciar una exhaustiva investigación y detener la ‘hemorragia’.

El Último Amanecer

Un futuro dependiente de la energía solar cae en el caos después de que el sol desaparece, lo que obliga a un astrónomo solitario y a su burbujeante vecino a salir de la ciudad en busca de luz en la oscuridad perpetua.

His Master's Voice

Un joven busca a su padre después de su desaparición mientras trabaja en un proyecto altamente clasificado para el gobierno de los Estados Unidos que involucra extraterrestres.

Rómulo y Julita

La clásica historia de amor imposible de Romeo y Julieta, en medio de una guerra entre dos compañías de mototaxi. Una carrera definirá el destino de todos. ¿Triunfará el amor?

To your last death

Para salvar a sus hermanos, una joven se enfrenta a su padre y a la poderosa entidad conocida como Gamemaster, que atrapa a los humanos en tramas diabólicas mientras su especie juega con el resultado

Una vida oculta

Basada en hechos reales, del visionario escritor-director Terrence Malick, UNA VIDA OCULTA, es la historia de un héroe no reconocido, Franz Jägerstätter, quien se rehusó a luchar por los Nazis en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el humilde campesino se ve ante la amenaza de ser ejecutado por traición, su fe inquebrantable y el amor por su esposa Fani y sus e hijos es lo que mantiene su espíritu vivo.

1917

En el apogeo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay de Capitan Fantástico) y Blake (Dean-Charles Chapman de Game of Thrones) tienen una misión aparentemente imposible. En una carrera contra el tiempo, deberán cruzar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un ataque mortal contra cientos de soldados, incluyendo al hermano de Blake entre ellos.

Aves de Presa

En "Aves de Presa y la fantástica emancipación de una Harley Quinn" de Warner Bros. Pictures, Margot Robbie ("Yo, Tonya") regresa como Harley Quinn junto a Mary Elizabeth Winstead ("Avenida Cloverfield 10", "Fargo" de TV) como Cazadora; Jurnee Smollett-Bell ("True Blood" de HBO) como Black Canary; Rosie Pérez ("Fearless", "Pitch Perfect 2") como Renee Montoya; Chris Messina ("Argo", "Sharp Objects" de TV) como Victor Zsasz; y Ewan McGregor (próximas películas de "Doctor Sleep", "Trainspotting") como Roman Sionis.

Bad Boys 3: Para Siempre

Los chicos malos Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) se vuelven a juntar para una nueva aventura en la muy anticipada Bad Boys para siempre.

Buscando Justicia

Una historia real, "Buscando Justicia" sigue al joven abogado Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) y su batalla por la justicia que ha hecho historia. Después de graduarse de Harvard, Bryan se dirige a Alabama para defender a los condenados injustamente o que no tuvieron la representación adecuada, con el apoyo de la defensora local Eva Ansley (Brie Larson).

El Llamado Salvaje

Buck era un perro con una vida plácida en Santa Clara Valley hasta que, un día, es secuestrado y obligado a trabajar duramente y en constante peligro. Ahora, convertido en un perro de trineo en el frío Yukon (Canadá), Buck debe luchar contra sus enemigos y conseguir sobrevivir. Chris Sanders, el director de Lilo & Stitch y Cómo entrenar a tu dragón, ha dirigido este filme escrito por Michael Green (Logan, Blade Runner 2049) basado en la novela homónima de Jack London. Su productor es Erwin Stoff (Al filo del mañana, Soy Leyenda).

Espías a escondidas

El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. Lance es tranquilo, afable y caballeroso. Walter no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo compensa con ingenio e inventiva, con los que crea increíbles artilugios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en el otro de una manera completamente nueva. Y si esta extraña pareja no puede aprender a trabajar en equipo, todo el mundo estará en peligro.

Jexi, un celular sin filtro

Phil (AdamDevine), un introvertido joven adicto a su teléfono, pone su vida de cabeza cuando compra un Smartphone que por error tiene precargada una app prototipo llama Jexi, quien en lugar de ayudarlo a mejorar su vida, lo meterá en todo tipo de problemas.

Jojo Rabbit

Jojo "Rabbit" Betzler (Roman Griffin Davis) es un joven y solitario niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre Rosie (Scarlett Johansson) esconde en su ático a un niña judía (Thomasin McKenzie). Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, un niño un poco idiota, Jojo deberá enfrentarse a su ciego nacionalismo.

Judy

Durante el invierno de 1968, treinta años después del estreno de 'El mago de Oz', la leyenda Judy Garland llega a Londres para dar una serie de conciertos. Las entradas se agotan en cuestión de días a pesar de haber visto su voz y su fuerza mermadas. Mientras Judy se prepara para subir al escenario vuelven a ella los fantasmas que la atormentaron durante su juventud en Hollywood. A sus 47 años, se enfrenta en este viaje a las inseguridades que la acompañaron desde su debut, pero esta vez vislumbra una meta firme: regresar a casa con su familia para encontrar el equilibrio.

Jugando con Fuego

Nada puede preparar a estos bomberos de élite para su más grande reto: cuidar niños.

La Foquita: El 10 de la calle

La Foquita: El 10 de la calle cuenta la inspiradora historia de Jefferson Farfán, un niño de un barrio humilde de Lima, que a pesar de las adversidades a lo largo de su vida nunca se dio por vencido, sacando a su familia adelante y logrando llevar a su amado Perú a jugar un mundial de fútbol luego de 36 años.

Locos de Amor 3

Tercera parte de la comedia musical más taquillera del cine peruano. Esta es la historia de 3 mejores amigas al borde de los 50, que tienen algo en común: sufren por amor. Sarah acaba de hacer realidad uno de sus sueños: casarse; pero el día de su boda descubre que su esposo le es infiel. Marta enfrenta un proceso de divorcio, y Doris lidia con su rutinaria vida de casada. ¿Podrán estas tres mujeres conseguir la madurez que necesitan para solucionar sus conflictos amorosos?

Mujercitas

Basada en la novela clásica y en los escritos de Louisa May Alcott. La historia se desarrolla a medida que el alter ego de la autora, Jo March, reflexiona una y otra vez sobre su vida ficticia. Según la interpretación de Greta Gerwig, la amada historia de las hermanas March, cuatro chicas determinadas a vivir la vida en sus propios términos, es atemporal y oportuna. En los papeles de Jo, Meg, Amy y Beth March, actúan Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, con Timothée Chalamet como el vecino Laurie, Laura Dern como Marmee y Meryl Streep como la tía March.

Parásitos

Tanto Gi Taek (Song Kang-ho) como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo-sik), empieza a dar clases particulares en casa de Park (Lee Seon-gyun), las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles.

Sonic, la película

Una comedia live action para toda la familia, basada en la exitosa franquicia de videojuegos de Sega y centrada en el famoso erizo azul brillante. La película sigue las aventuras de Sonic mientras navega por las complejidades de la vida en la Tierra junto a su recién descubierto mejor amigo humano, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic y Tom se unen para tratar de detener al villano Dr. Robotnik (Jim Carrey) de capturar a Sonic y usar sus inmensos poderes para dominar el mundo. También participan Tika Sumpter y Ben Schwartz como la voz de Sonic.

Sí mi amor

El exitoso show de stand up comedy que luego se convirtió en serie web, llega esta vez al cine para contarnos de manera divertida las diversas situaciones que se dan en una relación amorosa.

Cartelera Cineplanet: Próximos Estrenos

Gretel y Hansel

En Baviera, a principios del siglo XIV, Gretel y Hansel, de 13 y 12 años respectivamente, viven en la miseria más absoluta. Su padre murió hace años y su madre ahora está casada con un malvado hombre. Debido a la falta de recursos y al creciente miedo que les produce su padrastro, Gretel y Hansel deciden huir del pueblo en busca de un futuro mejor. En el bosque se encuentran con varias personas que, de una forma u otra, intentan aprovecharse de ellos. Huyendo de unos y otros, conocen a un amigable cazador que por fin les indica cual es el camino seguro a seguir. Así, los dos hermanos llegan a la cabaña de Holda, una simpática mujer que decide acogerlos. Al principio disfrutan de la abundancia de comida y los juegos, pero pronto se dan cuenta de algo no acaba de encajar. Lo que Gretel y Hansel no pueden imaginarse es que en esa cabaña tendrán que enfrentarse a sus peores miedos si quieren sobrevivir.

Socias en Guerra

Mel y Mia (Tiffany Haddish y Rose Byrne) son mejores amigas y están viviendo la vida que deseaban al tener su propia compañía de cosméticos, la misma que construyeron desde cero. Sin embargo, financieramente están de cabeza. La posibilidad de ser comprados por un titán de la industria cosmética como Claire Luna (Salma Hayek) es tentadora y podría poner en peligro la amistad de Mel y Mia.