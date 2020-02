Marvel anuncia nueva serie de una superheroína relacionada a Spiderman

Con el final de Spiderman: Lejos de Casa los fanáticos de Marvel se quedaron con un sinfín de preguntas y pocas respuestas en relación a la Fase 4. Sin embargo, con el pasar de los meses, se filtraron detalles sobre las siguientes producciones relacionadas al UCM.

Ahora, durante el Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) 2020 Marvel Comics anunció que la superheroína conocida como Seda (Silk), se convertirá en el personaje principal de un próximo proyecto de historieta. ¡Madre mía!

El cómic de Seda será escrita por el novelista Maure Goo y dibujada por el artista Takeshi Miyazawa. "La oportunidad de escribir un superhéroe coreano-estadounidense, una mujer, nada menos, es algo que nunca pensé que vendría en mi camino", indicó Goo.

Asimismo, Maure Goo aprovechó la ocasión para revelar algunos detalles en cuanto a la trama de Silk. "Estoy muy emocionado de explorar nuevas historias para Silk, un personaje que amo. Su ferocidad y lealtad son cualidades con las que entiendo y me relaciono, y espero que los lectores sientan lo mismo mientras lucha contra nuevos enemigos y protege a viejos amigos", agregó.

Marvel: ¿Quién es Seda?

Cindy Moon, también llamada por su alías Seda (Silk), es una superheroína de Marvel Comics. La carismática joven fue mordida por la misma araña que mordió a Perter Parker. A partir de ahí, adquiere habilidades especiales.

En tanto, Moon ingresa por primera vez a Marvel en The Amazing Spider-Man Vol. 3 #1 (2014), realizando un cameo donde no se le veía el rostro. No pasó mucho tiempo para que Seda se gane el cariño de los fanáticos.

A tomar en cuenta...

Cindy Moon se transformó en un elemento clave de los eventos centrados en Spiderman. Por esta razón, Sony estaría pensando en desarrollar una película basada de la mencionada heroína. ¡A esperar más novedades!

El Dato:

La historieta de Seda (Silk) llegará a las tiendas en julio de 2020.