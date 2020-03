Train to Busan 2 Península: revelan póster oficial de la película [FOTOS]

Trai To Busan es catalogada una de las mejores películas surcoreanas de la historia. El debut de la primera parte de esta cinta dirigida por Yeon Sang-ho fue en 2016 y rompió records en taquillas. La producción recaudó $90 millones en la taquilla mundial con un presupuesto de $9 millones.

Tras el éxito del filme se esperaba la segunda parte, pero no habían indicios. Sin embargo, después de mucho tiempo, los fanáticos ya tienen un primer adelanto, pues se reveló el poster oficial de la película que se titulará Train to Busan 2: Península.

Según relató el director Yeon Sang-ho de “Península”, se desarrolla cuatro años después del brote de zombies. En la imagen del póster se observa que Busan ha sido devastada y un exsoldado (Jung-seok), que logró escapar, tiene la misión de volver.

Recordemos que la primera película de "Train to Busan" cuenta las peripecias de un padre y su hija en Busan—una de las ciudades más grandes de Corea del Sur— para evitar ser infectados por una epidemia que convierte en zombie a cada persona que lo contraiga.

Aún no hay fecha oficial del estreno de la película, pero es confirmado que el director. Solo queda esperar el trailer oficial para saber más detalles y conocer si los personajes de la primera secuela continuarán.

¿De qué tratará 'Train To Busan 2 Península'?

La segunda entrega se llamará 'Península' y la trama transcurre cuatro años después del caos. NEW, la compañía de producción detrás de la película, señaló que esta nueva secuela volverá a describir la consecuencias del virus zombie que se vio en la película original.

¿Quién es Gong Yoo?

Es un actor surcoreano. Su primera película de 2016 fue el melodrama A Man and a Woman junto a la actriz Jeon Do-yeon.​ Posteriormente protagonizó la exitosa película de zombies Train to Busan,​ la cual sobrepaso las 11 millones de entradas en cines de Corea del Sur.​ También se unió al elenco de otro éxito en taquilla The Age of Shadows,​ que sobrepaso los 6 millones de entradas en dos semanas.