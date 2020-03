James Bond: Postergan estreno de 'No Time to Die' por el coronavirus

No Time to Die (Sin tiempo para morir) pondrá fin a una era. En la esperada entrega de James Bond más de uno tendrá que decir adiós - para siempre - a Daniel Craig, quien se despedirá del querido y mítico Agente 007, papel que interpretó en los últimos años.

Si bien James Bond: No Time to Die se perfila para conseguir un récord taquillero en la industria cinematográfica, su llegada a las carteleras se retrasará debido al coronavirus, enfermedad que está causando miles de muertos a nivel mundial.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el mismo día que salieron a la venta los boletos para el largometraje número 25 de la famosa saga, un grupo de seguidores solicitaron mediante una carta abierta el retraso del estreno de James Bond: No Time to Die en la pantalla grande.

Los fundadores del sitio web M16-HQ, importante blog dedicado al universo James Bond, propusieron a los distribuidores MGM y Universal que No Time to Die (Sin tiempo para morir) no arribe a los cines el próximo 31 de marzo por el impacto del coronavirus.

"Es solo una película. La salud y el bienestar de los fanáticos de todo el mundo y sus familias es lo más importante. Todos hemos esperado más de cuatro años para esta película. Otros pocos meses no dañarán la calidad y solo ayudarán a la taquilla para el último hurra de Daniel Craig", se llegó a leer en el escrito publicado por el mencionado portal.

Ahora, el Twitter oficial de James Bond comunicaron que el lanzamiento de No Time to Die (Sin tiempo para morir) se postergará. "MGM, Universal y los productores de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, han anunciado hoy que después de una minuciosa consideración y una evaluación del mercado teatral global, se pospone hasta noviembre de 2020 el estreno de No Time to die", expresó el tuit.

