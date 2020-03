Pornhub estrena su primer documental no pornográfico

Pornhub, empresa que ofrece películas pornográficas en los portales web durante varios años, realizará su primer documental grabado en Los Ángeles. Esta información fue revelada por la revista Variety, en donde aseguran que se relatará sobre el striptease lésbico afroamericano.

El nuevo cambio de aires para dicha empresa tendrá un resultado positivo, ya que según la directora Leilah Weinraub, afirmó que registró tales hecho durante los años 2000 y 2015 en un club lésbico underground ubicado en la ubicación ya mencionada.

Además, la gran sorpresa que dejó atónitos a millones de usuarios que consumen aquel material, fueron testigos como la marca confirmó la noticia mediante sus redes sociales. La caja de comentarios fue abarrotada por tal hecho.

