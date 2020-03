‘James Bond: Sin tiempo para morir’ retrasa su estreno por el avance del Coronavirus

El mundo entero se encuentra bajo una alerta roja debido al fugaz avance del temido Coronavirus. Este brote viral no solo viene afectando a las grandes ciudades del globo, sino que también a las principales Ligas de fútbol del mundo las cuales han suspendido las mismas para así evitar la aglomeración de gente.

Este virus también ha comenzado a afectar a la industria del cine pues este miércoles se anunció la primera gran producción en retrasar su estreno debido a este temido brote. Y es que los altos mandos de MGM y James Bond comunicaron a través de sus redes sociales que ‘No Time to die’ ha sido pospuesta hasta noviembre de este año.

“Los productores de MGM, Universal y Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron hoy que después de una cuidadosa consideración y una evaluación exhaustiva del mercado teatral mundial, el lanzamiento de NO TIME TO DIE se pospondrá hasta noviembre de 2020”, se logra leer en el comunicado emitido a través de Twitter.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd