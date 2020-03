Bruce Lee reveló que jamás habría derrotado a Muhammad Ali

Bruce Lee sin duda alguna fue uno de los mejores peleadores en la década de los setenta. Además junto con Muhammad Ali eran dos exponentes muy importante en el mundo. Uno por el cine y otro por el box respectivamente. Además, los fanáticos siempre quisieron tener un match entre ambos pero jamás se pudo dar.

Sin embargo en el libro The Making of Enter the Dragon, escrito por Mass Appea en 1989, cuenta que el actor de las artes marciales fue encontrado viendo el documental sobre Cassius Clay, conocido como Muhammad Ali.

En aquel momento, Bruce Lee observaba como el boxeador peleaba con distintos contrincantes, es ahí que el nacido en Estados Unidos quiso imitar todos los movimientos de Ali. Lamentablemente la velocidad del deportista tan abismal que el actor declaró lo siguiente:

"Todo el mundo dice que debo luchar con Ali algún día. Estoy estudiando cada movimiento que hace. Estoy llegando a saber cómo piensa y se mueve", señaló.

Cabe recalcar que en esos años, ambos personajes estaban en todo su apogeo, habían tocado el cielo con sus actuaciones y alumbrado al público.

Fue en ese preciso instante en que reconoció su derrota el tan famoso actor de cine: "Mira mi mano, Son manos de un pequeño chino. Me mataría", sentenció.

¿Cómo fue la muerte de Bruce Lee?

Lamentablemente para todos los fans del actor nacido en Estados Unidos, falleció el 20 de julio de 1973 a los 32 años de edad. Según las fuentes del peritaje, murió a causa de un edema cerebral.