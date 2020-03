Marvel: 'The Falcon and The Winter Soldier' detiene sus grabaciones por el coronavirus

Los fanáticos de Marvel se pusieron muy felices tras saber que producirían 'The Falcon and The Winter Soldier'. Esta serie trataría sobre los sucesos después de Avengers: endgame en el que Steve Rogers se retiró como superhéroe para tener una buena vida con su amada.

Además, se explicará el legado del Capitán América por lo que los fanáticos del Universo Marvel están ansiosos que los primeros capítulos se estrenen en agosto. Sin embargo, esto no ocurrirá ¿Qué pasó?

El brote mundial del coronavirus ha obligado a la compañía a detener las grabaciones de la miniserie. Una parte del rodaje fue en Atlanta donde no hubo inconvenientes. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando se trasladaron a Praga.

Según dio a conocer el último reporte de la página especializada Deadline, al elenco les pidió a los directores regresar a Atlanta por el riesgo de contagio. Además, se desconoce si la filmación se reanudará en el país europeo.

Aunque no es la primera vez que 'The Falcon and The Winter Soldier' enfrenta obstáculos. Es importante recordar que en un momento las filmaciones iban a ser en Puerto Rico, pero los planes cambiaron luego que el territorio sufriera varios terremotos.

¿Quién es US Agent?

John Walker, también conocido como US Agent, es un personaje que se encuentra en los cómics de Marvel. Walker tuvo su primera aparición en la edición 323 de Capitán América (1986), y desde ahí está en contra de los ideales del héroe norteamericano y lleva el patriotismo a un lado extremo.

