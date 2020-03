Disney estrenará documental sobre The Beatles [FOTOS]

Una excelente noticia para los seguidores de The Beatles. Disney será la empresa encargada de estrenar el documental de su banda favorita producida por el reconocido cineasta Peter Jackson. Así lo señaló The Hollywood Reporter

La película brindará detalles escondidos y divertidos de la producción del álbum Let It Be de la banda. De la misma manera, su último concierto en vivo como grupo: la icónica actuación en la azotea en Savile Row de Londres.

El documental de Disney mostrará épicas imágenes filmadas por Michael Lindsay-Hogg en 1969 y con 140 horas de grabaciones de audio inéditas de las sesiones del álbum Let It Be.

El material audiovisual titulada The Beatles: Get Back se estrenará en Estados Unidos y Canadá el 4 de setiembre del 2020. Aún no se confirman cuando llegarán a los cines de otros países.

Peter Jackson indicó que se siente emocionado por trabajar en una producción que esté ligada con la banda de Liverpool

Es importante resaltar que el documental contó con el apoyo de Paul McCartney, quién se mostró fascinado por el proyecto.