Avengers: Endgame, la película más buscada para ver durante la cuarentena del coronavirus

La propagación del coronavirus despertó el miedo en todo el mundo, pero, también la creatividad. ¿Por qué? Se creó la campaña "Yo me quedo en casa", cuyo slogan sirvió para solidarizarnos por las complicadas situaciones que atraviesan diferentes naciones, incluido el Perú.

De esta manera, familias de distintas partes del planeta se las ingenia para entretenerse durante 15 a 20 días aproximadamente. Una alternativa ya "común" es maratonear películas, siendo Avengers: Endgame una de los largometrajes más requeridos.

Después de llegar a la pantalla grande, Avengers: Endgame - producción más exitosa de Marvel Studios - sufrió una peligrosa filtración en plataformas como Facebook y YouTube, convirtiéndola en uno de los filmes más fáciles de encontrar a través del mundo cibernético. ¡No puede ser!

