Películas peruanas gratis que debes ver durante aislamiento

El presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia por 15 días para evitar más casos de coronavirus en Perú. Eso quiere decir que los ciudadanos deben permanecer en casa durante ese tiempo por el bien de la salud de todos.

Por esa razón, Líbero ha seleccionado algunas películas peruanas que puedes ver gratis ya sea en Vimeo, Youtube o Retina Latina. Algunas cintas son entretenidas y otras te harán recordar momentos de la historia peruana.

A continuación, las cinco películas peruanas para que puedas disfrutar en casa con la familia durante el estado de emergencia en nuestro país.

Tarata

El cineasta Fabrizio Aguilar anunció, en sus redes sociales, que habilitirá sus producciones, mediante Vimeo, para que los internautas la puedan ver gatis. "Tarata", "Lima 13", "Paloma de Papel'' y "Norte"

Una de las más reconocidas es "Tarata". La cinta cuenta la vida de una familia en Lima se ve alterada cuando un ataque terrorista la sorprende. Actúan Gisela Valcarcel, Miguel Iza y Lorena Caravedo.

Perro Guardian

La productora Señor Z también apoya a los peruanos durante el aislamiento obligatorio y liberó películas gratis para los ciudadanos puedan dsifrutarlos. "Perro Guardián", "El Sistema Solar", "Como en el cine" y "Los niños" son las cintas.

"Perro Guardián" es la más actual. La película trata sobre un sicario que trabaja para un grupo militar que tiene como objetivo asesinar a una de los líderes de una iglesia. Actúan Carlos Alcántara, Mayra Goñi y Reynaldo Arenas.

Días de Santiago

La película cuenta la historia de un exsoldado que vuelve a Lima tras luchar contras los terroristas, pero presenta dificultades para adaptarse a la vida de los barrios de la capital. Actúan Pietro Sibille y Milagros Vidal. Se puede ver gratis en la página Retina Latina.

En esta plataforma también podrás encontrar otras películas peruanas y latinoamericanas. "Alias La gringa", "La luz en el cerro", "El bien esquivo", "Y si te vi no me acuerdo", "Chicama", etc.

Gregorio

Cuenta la historia de Gregorio que es un niño provinciano que migra con su familia desde un pequeño pueblo de la sierra a la capital. En Lima incursiona en el caótico y violento mundo urbano.

Esta película está disponible en Youtube. Dirigido por el grupo Chasky en 1982 y es protagonizada por Marino León de la Torre. Actúa también Vetzi Pérez y Augusto Varillas.

Tinta Roja

La cinta narra la historia de Alfonso quien es un joven periodista que realiza sus prácticas en el diario El Clamor. En la redacción conoce a al fotógrafo Escalona, el chofer Van Goh y su jefe Faúndez quien le enseña sobre el sensacionalismo.

La película está presente en Vimeo. Dirigido por Francisco Lombardi y protagonizado por Giovanni Ciccia. Actúan Yvonne Frayssinet, Tatiana Astengo y Lucía Jimenez.