Coronavirus: series para ponerse en "modo maratón" durante esta cuarentena

Normalmente demoramos en terminar series o las dejamos a la mitad, a causa de la falta de tiempo. Sin embargo, la cuarentena por el coronavirus, es la excusa perfecta para poder terminarlas, ya que se cuenta con una mayor cantidad de tiempo disponible. Por eso, acá te traemos una lista de series para que puedas tener una maratón y pasar un buen rato.

The Morning Show: Esta serie se basa en un programa de noticias. En la que Alex Levy y Bradley Jackson hacen dupla con Mitch Kessler en un programa de noticias. El drama comienza cuando al último mencionado lo despiden por problemas de abuso sexual. Tras eso las dos conductoras comienzan a disputarse el puesto principal en el noticiero, mientras que a Alex Levy la irán acusando de no haber revelado los problemas de su ex compañero. Disponible en Apple TV.

Succession: Cuenta la historia de la familia Roy, la cual está formada por Logan Roy y sus cuatro hijos. Ellos son los dueños de una de las mayores empresas de entretenimiento y medios audiovisuales del mundo. Sin embargo, los problemas comienzan cuando se empieza a especular que pasará con la empresa cuando el padre se retire. Es ahí, donde los hijos comienzan a sacar su lado más oscuro para quedarse con toda la empresa. Disponible en HBO.

Toy Boy: La tercera serie de la lista es española, y trata sobre la historia de Hugo Beltrán. Él es un joven que junto a sus cuatro amigos se dedica a realizar shows de bailes para mujeres adultas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando lo mandan a la cárcel por un asesinato que nunca cometió. Ahora, tras siete años en prisión, este sale a buscar al verdadero culpable de que haya pasado tanto tiempo encerrado. Disponible en Netflix.

Westworld: Una serie para todos los fanáticos del ‘Viejo Oeste’. En esta lugar, los visitantes podrán simular que viven aquella época antigua y se encontrarán en un mundo lleno de androides con vida propia. Disponible en HBO.

Hierro: Esta serie española, trata sobre la jueza Candela Peña, quien ha sido enviada a la isla El Hierro para corregir su comportamiento ortodoxo. Ahí deberá ver un caso local, el asesinato de Fran, quien murió a poco de su matrimonio, y el principal sospechoso es Antonio Díaz, empresario y suegro del difunto. Puedes verla en Movistar play

Black Mirror: Si aún no la has visto, date prisa y prende tu pantalla. Esta serie inglesa ha logrado ‘explotar’ la mente de sus espectadores. Cada episodio es distinto y no guarda mucha relación con el anterior, se enfoca en el mundo tecnológico y en lo oscuro que puede ser el avance científico en algunas ocasiones. Disponible en Netflix.

This Is Us: Esta es la historia de Jack y Rebeca, una pareja que tras un embarazo triple en el que solo nacen dos niños con vida (Kevin y Kate), deciden adoptar a un tercer hijo (Randall) pues ellos creen que estaban destinados a tener uno más. Esta serie recorre las distintas etapas de la vida de esta familia y definitivamente pondrá sentimentales a los más duros. Disponible en Fox Play.

Élite: Esta famosa serie española acaba de estrenar una nueva temporada. Se basa en una escuela de gente adinerada la que llegan alumnos becados. El problema comienza cuando empiezan a discriminar a los que tienen una condición económica distinta, y todo empeora cuando una de las alumnas con más plata es asesinada y buscan culpar a los estudiantes nuevos. Disponible en Netflix.

The Marvelous Mrs. Maisel: La historia se basa en la vida de Miriam Maisel, una ama de casa que de la noche a la mañana descubre que tiene una gran facilidad para hacer Stand Up Comedy. La serie muestra como era la vida de una mujer a inicios de los años 60’ y como se manejaba una mujer en el mundo de la comedia en aquella época. Disponible en Amazon Prime.

La Casa de Papel: Sin duda alguna una de las más vistas de los últimos años.. La serie española se encuentra a punto de lanzar su cuarta temporada en el mes de abril. Por lo que, si no has visto aún la serie o si deseas verla de nuevo, ahora es el momento. La historia trata de un grupo de personas reclutadas por ‘El Profesor’ y juntos serán la pesadilla del gobierno español, consiguiendo robos casi imposibles. Disponible en Netflix.