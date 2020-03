Marvel cancela todas sus producciones por la expansión del coronavirus

Últimas noticias. La propagación del coronavirus se está convirtiendo en una emergencia mundial imprevisible que cuyo índices de muertos aumentan a diario. Según los últimos reportes, el COVID-19 viene dejando 286 mil casos de contagio alrededor del planeta.

"Cada país tiene que hacer su propio plan de contención de riesgo. Las prioridades son proteger a los trabajadores de la salud, que las comunidades se movilicen para tener especial cuidado de las personas mayores y con patologías y proteger a los países más vulnerables conteniendo la epidemia en los que pueden hacerlo", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

En tanto, la expansión del coronavirus consiguió afectar a miles de negocios y, entre ellas, se encuentra el cine. Una de las más afectadas fue - sin lugar a dudas - Marvel. ¿Por qué? Postergaron el estreno de Black Widow (Viuda Negra), largometraje que iba comenzar la esperada Fase 4 del UCM.

Ahora, un reciente reporte de Murphy’s Universe asegura que Marvel Studios decidió suspender sus próximas producciones de manera indefinida. Esto significaría que el calendario cinematográfico anunciado por Kevin Feige, responsable del popular estudio, no se podrá llevar a cabo.

"Todas las producciones activas de Disney+, que incluyen The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki, se retrasan de forma indefinida, informando a los miembros de sus equipos que ya no es realista una suspensión de cuatro semanas y que reanudarán la producción cuando el entorno global lo permita. Vale la pena apuntar que estas son las únicas producciones detalladas en el correo, lo que significa que no hay miembros del equipo trabajando en otros proyectos", expresó una fuente al mencionado medio.

Asimismo, es un hecho que la drástica medida de Marvel también afectará a películas como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Strange in the Multiverse of Madnes y Los Eternos. ¡Ajá!