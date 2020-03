“Cuatro Bodas y un Funeral”: estrenan serie que adapta la historia de la película de los 90

La esperada adaptación moderna para la televisión del film británico escrito por Richard Curtis y dirigido por Mick Newell “Cuatro Bodas y un Funeral”. El estreno de la serie será este miércoles 25 a través de Fox Premium.

La miniserie de 10 episodios, escrita y producida por Mindy Kaling (“The Mindy Project”) y Matt Warbuton (“Los Simpson”, “The Mindy Project”), se centra en un grupo de viejos amigos que se reencuentran en Londres. Allí, se forjarán nuevas relaciones que luego se romperán, escándalos políticos saldrán a la luz, la vida social londinense se verá ridiculizada, relaciones amorosas se encenderán y apagarán, y por supuesto, habrá cuatro bodas... y un funeral.

La serie relata la historia de Maya (Nathalie Emmanuel), una joven directora de comunicación de la campaña política de un senador de Nueva York, que recibe una invitación de boda de su compañera de la universidad y mejor amiga Ainsley (Rebecca Rittenhouse) que ahora vive en Londres.

Después de una devastadora ruptura, Maya dejará atrás su vida profesional y personal para viajar a Inglaterra a la boda y a reconectarse con sus viejos amigos Craig (Brandon Mychal Smith) y Duffy (John Reynolds) y allí se verá inmersa en sus crisis personales.

El elenco de “Cuatro Bodas y un Funeral” se completa con Nikesh Patel (“Artemis Fowl”), Zoe Boyle (“Downton Abbey”) y las estrellas invitadas Andie MacDowell (“Four Weddings and a Funeral”, 1994) y Dermot Mulroney (“My Best Friend's Wedding”).