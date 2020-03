Sophie Turner deja duro mensaje a Evangeline Lilly por no cumplir cuarentena

Ni las multimillonarias figuras de Hollywood, quienes viven en lujosas y enormes mansiones, han podido soportar la cuarentena impuesta en diferentes partes del mundo para combatir el coronavirus. La actriz Evangeline Lilly ha sido muy criticada por romper el aislamiento y publicarlo en sus redes sociales.

Conocida por su papel de Hope Van Dyne en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Lilly utilizó su Instagram para contar a sus seguidores que había enviado a sus hijos a un campamento a practicar actividades deportivas.

"Acabo de dejar a mis hijos en el campamento de gimnasia. Todos se lavaron las manos antes de entrar. Están jugando y riendo", escribió la 'Avispa', publicación que acompañó con una fotografía de una taza de té.

Además, en algunos comentarios de su post, Lilly también criticó las disposiciones del gobierno norteamericano de restringir el libre de tránsito de las personas. "Algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, otras prefieren la libertad sobre sus vidas. Todos hacemos nuestras elecciones", contestó la actriz de 40 años, quien también restó importancia al COVID-19. "Es solo una gripe respiratoria", agregó.

Las críticas no se hicieron esperar y una de las más ácidas fue la que hizo Sophie Turner, recordada por interpretar a Sansa Stark en la serie Game Of Thrones. La estrella británica aprovechó una transmisión, junto en vivo, junto a su esposa Joe Jonas, y envió un mensaje en clara alusión a la actitud de Evangeline Lilly.

"Quédate en casa, no seas estúpido, aunque valores más tu libertad por encima de... no sé, ¿qué, tu salud? No me importa una mierda tu libertad, podrías estar infectando gente vulnerable a tu alrededor haciendo eso. ¡Así que quédense en casa, gente! No es bueno ni es inteligente", dijo la 'Dama de Winterfell'

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX

EL DATO

Según los últimos reportes, Estados Unidos tiene más de 40 mil infectados por el coronavirus, registrando un total de 499 fallecidos.