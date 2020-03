Para no aburrirse: Los mejores documentales deportivos para este aislamiento

Para sobrevivir a esta cuarentena por coronavirus sin que nos gane el aburrimiento, es una buena opción aprovechar y ver series o películas, pues se cuenta con mas tiempo del normal. Acá tenemos una lista de 10 documentales deportivos que te harán sentir como si nada se hubiera suspendido.

Todo o Nada: El primero de la lista relata la campaña de Brasil y su trayectoria para obtener la Copa América del 2019. El documental detalla momentos inéditos, como la intimidad del plantel de Tite. Un ejemplo claro, es cuando se observa la charla que tuvo el estratega con sus futbolistas antes de la goleada 5-0 que le propinó a la Selección Peruana. Puedes verlo en Amazon Prime.

Campo de Estrellas: Este documental disponible también en Amazon Prime, relata la intimidad de los jugadores del Real Madrid, las máximas estrellas del fútbol mundial. Revela momentos de su vida social, círculo de amigos, pasatiempos, entre otros.

Ícaro: El atleta Bryan Fogel intenta demostrar la verdad tras los efectos del dopaje en el ciclismo. Sin embargo, todo cambia cuando Grigori Ródchenkov, médico ruso, le revela los secretos más oscuros del deporte en su país. Puedes encontrarla en Netflix.

En el corazón del oro: Cuenta el desgarrador caso de Larry Nassar, médico estadounidense, que abusó sexualmente de más de 300 gimnastas durante 20 años. El documental impacta por las duras declaraciones y contenido acerca de lo que sufrieron las víctimas. Lo encuentras en HBO.

Les Bleus: Nos cuenta la historia de una Selección Francesa que necesitaba volver a conseguir un campeonato tras la derrota en la final de la Eurocopa. Narra los momentos claves de la conquista de Rusia 2018, cómo se preparaban para los partidos y la vida del grupo campeón del último mundial. Disponible en Amazon Prime.

I Believe In Miracles: Yo creo en los milagros por su traducción al español, está basada en la épico y titánica historia del Nottingham Forest. El cuadro inglés que, de estar en la segunda división, ascendió a la Premier League e inmediatamente ganó dos Champions League.

Take the ball, pass the ball: El documental que emocionará a los culés y a los amantes del juego a toque. Nos brinda declaraciones y momentos vivídos dentro del Barcelona del Pep Guardiola que ganó todo. Cuenta como el estratega español demostró un nuevo estilo de fútbol y todo lo que logró. Se encuentra en HBO.

Diego Maradona: Una obra de arte hecha de la vida de Diego Armando Maradona. Material poco conocido del astro argentino, que relata los momentos más gloriosos de su carrera, pero también momentos únicos que vivió en el mundo de las drogas. Disponible en DirecTV.

Una vida de velocidad: La historia de Juan Manuel Fangio: Este documental nos transporta al pasado de la Fórmula 1, para contarnos los detalles y cómo se vivía en aquella época este evento. Para intentar comprender el por qué arriesgaban su vida los corredores y sobretodo, el cinco veces campeón, Juan Manuel Fangio. Se encuentra en Netflix.

Barras bravas: Este documental lo puedes ver totalmente gratis en Youtube. Se trata de cómo el periodista español Jon Sistiaga, se incorporó en el corazón del fútbol argentino, en la mafia de los clubes y en las barras de cada equipo. Logrando comprender lo que representan las barras bravas en Argentina y lo que representa cada institución.