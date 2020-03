Warner Bros adelanta lanzamiento de 'Birds of Prey' en Amazon por el coronavirus

Últimas noticias. El coronavirus continúa propagándose alrededor del mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas mortales. Por esta razón, miles de mandatarios implementaron medidas drásticas para combatir el brote del COVID-19 en sus respectivas naciones.

Asimismo, millones de personas están obligadas a quedarse en sus hogares para prevenir el coronavirus. "Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud local. Le hará algunas preguntas sobre sus síntomas, dónde ha estado y con quién ha tenido contacto", indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante ello, diversas empresas vienen aprovechando las plataformas de streaming como Movistar Plus, Amazon, Apple TV y Netflix para continuar ofreciendo sus contenidos a nivel mundial. Una de ellas es Warner Bros, compañía estadounidense que decidió estrenar algunas cintas en VOD.

Mientras que Disney adelantó las proyecciones digitales de 'Onward' y 'Star Wars: The Rise of Skywalker', Warner Bros no se quedó atrás y sorprendió a sus fanáticos al lanzar 'Birds of Prey' (Aves de Presa) una semana antes de lo esperado.

Sin embargo, eso no es todo. ¿Por qué? La estrategia de Warner Bros incluye los largometrajes 'The Way Back' (El camino de regreso) y 'The Gentlemen' (Los caballeros). Las películas mencionadas se pueden alquilar por iTunes, Amazon y VUDU. Los precios van de 14 a 20 dólares.

Wonder Woman 1984 no entra al paquete

Por otro lado, Warner Bros comunicó Wonder Woman 1984 no se proyectará vía streaming, ya que, se retrasará en llegar a los cines. "Cuando dimos luz verde a la WW 1984 , fue con toda la intención de ser visto en la pantalla grande y nos complace anunciar que Warner Bros. Pictures llevará la película a los cines el 14 de agosto", expresó Toby Emmerich, presidente de Warner.

Precauciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al tocer o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.