Tom Holland formaría parte de una serie en Disney Plus

Al parecer, el arácnido querido por todos tendría un papel especial en la plataforma Disney Plus . Esto podría ser una realidad, ya que Tom Holland -actor que interpreta a Spider-Man-, no pasaría al Universo Sony y Marvel haría lo posible para que llegue a la serie 'Ironheart'.

Como se sabe, hay rumores de que el personaje pueda estar en la película 'Morbius', luego de que aparezca unos segundos en la tráiler oficial de dicha producción.

Según el portal We Got This Covered, el Hombre Araña tendría un papel muy importante 'Ironheart' y sería una de las producciones más esperadas de la plataforma después de The Mandalorian. Cabe recordar, que la marca llegaría a nuestro país en Octubre de este año.

Sin embargo, el único impedimento que tendría Marvel, sería pedir permiso a Sony, para que pueda aparecer sin restricciones en todos los programas de televisión y en películas. Los rumores cada día se hacen más fuertes.

¿Quién es Spiderman?

Spiderman es un superhéroe ficticio creado por los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko. Apareció por primera vez en el cómic de antología Amazing Fantasy # 15, en la Edad de Plata de los cómics.

¿Qué es DC y Marvel?

Marvel vs. DC Comics es una serie limitada de cómics publicada por Marvel y DC Comics en 1996. Esta miniserie es el arco argumental para el lanzamiento de la Línea Amalgam.