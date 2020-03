Keanu Reeves estaría en la próxima película de Doctor Strange

Se sabe que Keanu Reeves es actualmente uno de los actores más aclamados en el cine a nivel mundial y varias productoras desean tenerlo como su personaje principal.

Por otro lado, la disputa que han tenido entre las marcas DC y Marvel han sido interminables, puesto que anhelan que el artista sea parte de estas grandes compañías. Sin embargo, el rumbo que tendría el actor que fue conocido en Matrix, sería el UCM.

Según información de Warner Bros, este ya tendría todo arreglado para que Keanu vuelva tener participación en la cinta Constantine tras una probable secuela. Pero, 'la casa de ideas' se adelantó y el ingreso de Reeves está más cerca de lo que uno se puede imaginar.

We Got This Covered, medio de comunicación internacional, Keanu Reeves es uno de los firmes candidatos para que forme parte de la cinta cinematográfica Doctor Strange. La idea de que el actor sea parte de esta historia, es que tenga un pequeño cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

No obstante, su breve participación daría paso a que se realice futuras películas en solitario, tal como se viene dando con 'Viuda Negra'.

Finalmente, la noticia ha alegrado a miles de fanáticos que han venido pidiendo la aparición del actor en el UCM.

¿Quién es Keanu Reeves?

Keanu Charles Reeves es un famoso actor canadiense de 54 años. Si bien, su posición como protagonista de acción es muy conocida, también incursionó en el drama romántico con ‘La casa del Lago’, donde compartió roles con Sandra Bullock. Su destacado paso en la trilogía de ‘The Matrix’ lo convirtió en el indicado para encarnar a ‘John Wick’ en las tres películas dirigidas por Chad Stahelski.

¿Cuándo se estrenará Jhon Wick 4?

La cinta se estrenará el 21 de mayo de 2021. Coincidentemente también se estrenaría Matrix 4, película interpretada por el mismo actor.