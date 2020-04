Entérate cuándo y a qué hora se estrena la cuarta temporada de La Casa de Papel

En estos días, en los que la cuarentena es protagonista de casi todo el mundo, el estreno de la cuarta temporada de 'La Casa de Papel' en Netflix se ha convertido, probablemente, en lo más esperado por los fanáticos de esta serie.

Como se sabe desde hace varios meses, esta serie estrenaría nuevos capítulos el viernes 3 de abril, por lo que millones de personas alrededor del mundo estuvieron esperando con ansias este día.

Al estar a pocos días del tan ansiado estreno de la cuarta temporada de 'La Casa de Papel', ya se revelaron los horarios en los que estarán disponibles los ocho nuevos capítulos desde el viernes.

En Estados Unidos (horario del Pacífico), esta serie se estrenará exactamente a la medianoche, por lo que los demás países deberán calcular las horas respecto a la diferencia horaria.

Por ejemplo, los ocho nuevos capítulos estarán disponibles para México desde la 1:00 a.m. mientras que, para Perú y Colombia, será una hora más tarde.

En Venezuela y Estados Unidos (hora del este), el estreno de la cuarta temporada de 'La Casa de Papel' será a las 3:00 a.m.

Chile y Argentina, dos de los países con más fanáticos de esta serie española, podrán verla desde las 4:00 a.m., al igual que Brasil.

¿Desde qué hora del viernes puedes ver 'La Casa de Papel'?

Estados Unidos (hora del Pacífico): 00:00

México: 1:00 a.m.

Perú y Colombia: 2:00 a.m.

Venezuela y Estados Unidos (Hora del este): 3:00 a.m.

Chile, Brasil y Argentina: 4:00 a.m.

Portugal y el Reino Unido: 8:00 a.m.

España, Francia, Italia y Alemania: 9:00 a.m.

Gracia y Turquía: 10:00 a.m.