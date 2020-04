"Train to Busan 2: Península" estrena gran tráiler con la expansión de los zombies en Corea [VIDEO]

"Train to Busan" causó toda una sensación en el 2016 cuando se estrenó y cautivó a los espectadores en el cine. Es así que sus seguidores han quedado maravillados con el tráiler de “Train to Busan 2: Peninsula” o “Estación Zombie 2”, la película spin-off que nos muestra el avance de la propagación zombie en Corea del Sur. A continuación te mostramos todos los detalles.



Esta vez, los zombies han logrado abarcar toda la península de Corea. Si bien esta película no es continuación, "todo sucede en el mismo universo", como ha advertido el director Yeon Sang-ho.

¿De qué trata la historia de "Train to Busan 2: Península"?

Esta historia estará situada cuatro años después de la primera película y exhibirá la historia de un soldado que logró escapar del avance zombie en la península coreana -que quedó devastada-, pero que se verá obligado a volver para una misión especial.

Así, este soldado retornará a la Península y se topará con que un grupo de sobrevivientes no infectados han logrado sobrevivir, aunque no pueden escapar al estar rodeados de zombies. De esta manera, deberán trabajar juntos con el fin de salir con vida.

Sin duda, Estación Zombie 2 nos ofrecerá acciones de acción, terror y también toque de drama del género coreano -se aprecia en el tráiler la presencia de una niña-. ¿Logrará repetir el éxito de la primera película?

¿Cuándo se estrena "Train to Busan 2: Península"?

Inicialmente, estaba previsto el estreno del spin-off para el verano del 2020, aunque a raíz del brote del coronavirus y la paralización de la distribución cinematográfica, ahora llegará a los cines el primer semestre del 2021.

¿Cuál es el reparto de "Train to Busan 2: Península"?

Esta vez, el reparto de actores lucirá totalmente renovado. "Estación Zombie 2" estará conformado por Kang Dong-won, Lee Jung-hyun, Kim Min-jae, Kwon Hae-hyo, Ku-hwan, Kim Do-yun, Ire y Lee Ye-won.