La Casa de Papel 4 [ONLINE] 4x01: ¿Nairobi muere? Todo el resumen completo aquí

La Casa de Papel 04x1 se estrenó en Netflix la madrugada del viernes 3 de marzo en Perú y en todos los países del mundo. Su estreno ha acaparado la atención de todos los amantes a dicha serie, donde ha impresionado con su primer episodio de la cuarta temporada.

Las primeras escenas, nos muestran a una Nairobi entre la vida y la muerte, ya que en la temporada anterior, fue gravemente herida de bala cuando se asomó por la ventana.

Tras ello, los atracadores decidieron activar en plan que ya tenían previsto en caso de que esto sucediera. Ágata Jiménez, conocida como Nairobi, no quería ser anestesiada por su compañera y fiel amiga Tokio.

Ante ello, Palermo no soportó dicho pedido y apuntó a Tokio para que su compañera sea sedada inmediatamente antes de que perdiera la vida. Mientras que la pareja de Río fue la encargada de encargarse de dicha operación, no estuvo sola, puesto que se comunicaron con un doctor especializado que estaba aliado junto a con ellos y les brindó los pasos necesarios para que la cirugía termine con éxito.

Todo iba en orden, hasta que la Policía interrumpió la señal de comunicación que tenían los atracadores y el médico. Solo quedó en manos de Tokio poder salvar la vida a Nairobi. Para suerte de todos, la operación fue todo un éxito, guardando el reposo correspondiente.

Posteriormente, El Profesor pudo escapar de las autoridades que estaban en su búsqueda para poder llevárselo vivo a la inspectora Alicia. Cabe recordar que en el último episodio de la tercera temporada, pudieron capturar a la inspectora Murillo y pareja de El Profesor.

¿Quién es Gandía?

Aquel personaje tendrá un papel fundamental en la trama, puesto que luego de ser parte de los prisioneros, este buscará venganza y será el aliado perfecto de la inspectora Alicia.

¿Qué función cumple Gandía?

Gandía aparece como uno de los guardespaldas del Gobernador del Banco de España. Como se sabe, su principal rival y enemigo es Palermo, luego de que este lo apalee con furia en la tercera temporada, ya que Gandía disparó contra él y le causó un daño severo en su visión.

Personajes de La Casa de Papel

Úrsula Corberó (Tokio)

Álvaro Morte (El Profesor)

Jaime Lorente (Denver)

Miguel Herrán (Río)

Darko Peric (Helsinki)

Alba Flores (Nairobi)

Esther Acebo (Estocolmo)

Itziar Ituño (Raquel Murillo)

Enrique Arce (Arturo)

Kiti Mánver (Mariví)

Juan Fernández (el coronel Prieto)

Mario de la Rosa (Suarez)

Rodrigo de la Serna (El Ingeniero)

Hovik Keuchkerian (Bogotá)

Najwa Nimri (Alicia)

¿Quién es El Profesor?

Es sin duda alguna el personaje principal de la serie española, que año tras año ha cautivado a más de uno en cada parte del mundo. Sergio Marquina, o más conocido como El Profesor, llevó acabo el primer atracó junto a Berlín, amigo íntimo y que lamentablemente murió en la primera temporada.

¿Neymar estará en La Casa de Papel?

Como se sabe, el astro brasileño Neymar participó de un pequeño video en La Casa de Papel. Todo se remonta cuando Berlín lo presenta ante El Profesor como un monje dentro del monasterio que vivía. La intriga que tiene a muchos televidentes es si estará en la cuarta temporada.

¿Quién es Nairobi?

Ágata Jiménez, conocida en el mundo del atraco como Nairobi, es una de las personajes que ha acaparado el primer capítulo de La Casa de Papel 4. Su participación en la serie es muy importante, dado que tras el disparo que recibió, está entre la vida y la muerte en esta nueva temporada.

Títulos de la temporada 4 de La Casa de Papel

Títulos de los capítulos de La Casa de Papel 4.

Episodio 1: Game over

Episodio 2: La boda de Berlín

Episodio 3: Lección de Anatomía

Episodio 4: Suspiros de España

Episodio 5: Cinco minutos antes

Episodio 6: KO técnico

Episodio 7: Tumbar la carpa

Episodio 8: Plan París

Como se recuerda, el 19 de julio de 2019 los miembros de la banda del 'Profesor' entraron al Banco de España pero esta vez no solo para robar, sino para rescatar a un integrante: 'Río'.

Río (Miguel Herrán) había sido atrapado por las autoridades y estaba siendo torturado por la detective Alicia Sierra (Najwa Nimri), quien lo hacía de forma clandestina.

Mira todos los títulos de La Casa de Papel

¿Cómo ver el estreno de la temporada 4?

Para poder ver La Casa de Papel 4 completa ONLINE GRATIS se deberá crear una cuenta en la plataforma streaming de Netflix. Cabe resaltar que el servicio otorga un mes gratis a sus nuevos usuarios, pero pasada esta fecha se paga una mensualidad desde el plan básico de S/24.90.

¿Cuándo estrenó La Casa de Papel 4?

La Casa de Papel temporada 4 se estrenó el 3 de abril en España, Latinoamérica y todo el mundo. Podrás verte toda la temporada cuatro en Netflix.

¿Desde qué hora del viernes puedes ver 'La Casa de Papel'?

Estados Unidos (hora del Pacífico): 00:00

México: 1:00 a.m.

Perú y Colombia: 2:00 a.m.

Venezuela y Estados Unidos (Hora del este): 3:00 a.m.

Chile, Brasil y Argentina: 4:00 a.m.

Portugal y el Reino Unido: 8:00 a.m.

España, Francia, Italia y Alemania: 9:00 a.m.

Gracia y Turquía: 10:00 a.m.