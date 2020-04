Black Widow y las otras películas del UCM cambian sus fechas de estreno. Conoce el nuevo calendario

El coronavirus también afectó al cine, especialmente aquellas películas cuyo estreno estaba muy próximo. Por ejemplo, Black Widow, que ya tiene fecha para su lanzamiento oficial en la salas.

La película sobre Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) finalmente verá la luz el 6 de noviembre de este año, recordando que su fecha de estreno inicial era el próximo 1 de mayo.

Recordemos que la película sobre la heroína de origen ruso era la vigésimo cuarta entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y la primera entrega de la Fase 4.

Los estrenos The Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love And Thunder también se modificaron. Además, se hizo oficial que habrá secuelas de Black Panther Capitana Marvel.

Así queda el nuevo calendario de las próximas entregas del UCM:



Black Widow - 6 Noviembre 2020

Eternals - 12 Febrero 2021

Shang-Chi - 7 Mayo 2021

Doctor Strange 2 - 5 Noviembre 2021

Thor 4 - 18 Febrero 2022

Black Panther 2 - 8 Mayo 2022

Capitana Marvel 2 - 8 Julio 2022

Aún falta confirmar la nueva fecha del estreno de Spider-Man 3, que un principio se pactó para el 15 de julio del 2021. Recordemos que Sony Pictures tiene los derechos del 'trepamuros'.

EL DATO

La película de Black Widow se ubicaría después de los acontecimientos de Capitán América: Civil War en la línea de tiempo del UCM.