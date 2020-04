HBO ofrece gratis sus contenidos durante la cuarentena por coronavirus

La cadena televisiva HBO anunció mediante su cuenta de Twitter que películas, series y documentales se encuentran disponibles gratis desde las plataformas HBO Now y HBO GO durante la cuarentena por coronavirus.

“Para proporcionar algo de alivio en forma de entretenimiento a aquellos que están cumpliendo con su parte y manteniendo a todos sanos y salvos en este tiempo de distanciamiento social, HBO pondrá disponibles casi 500 horas de la mejor programación (...)”, señaló la compañía en un comunicado

HBO ofrecerá diversas series como ‘The Sopranos’, The Wire’ y ‘Veep’. Además, películas como 'Pokémon Detective Pikachu', 'My dog skip' y Arthur que son las más resaltantes.

My bosses want me to tell you these series will be available to stream on HBO NOW and HBO GO for free starting tomorrow:@BallersHBO

Barry@SiliconHBO

Six Feet Under

The Sopranos

Succession

True Blood@VeepHBO

The Wire#StayHomeBoxOffice — HBO (@HBO) April 2, 2020

Es importante mencionar que hace poco HBO Signature volvió a transmitir todas las temporadas de Juegos de Tronos. Los seguidores se pusieron muy felices y por eso le dieron otra gran noticia.

Los ciudadanos de diferentes países del mundo se encuentran en cuarentena por el coronavirus. Por eso, diferentes plataformas como Crunchyroll habilitaron su contenido premium para que los fans de los animes lo disfruten en casa.

De la misma manera, recordar que Movistar y Claro darán acceso a sus canales premium durante el aislamiento obligatorio en Perú. Los usuarios disfrutará de sus canales exclusivos.

¿Qué series gratis ofrecerá HBO?

-The Sopranos (Siete temporadas)

-True Blood (Siete temporadas)

-Veep (Siete temporadas)

-Silicon Valley (Seis temporadas)

-Ballers (Cinco temporadas)

-The Wire (Cinco temporadas)

-Six feet under (Cinco temporadas)

-Succession (Dos temporadas)

-Barry (Dos temporadas)

¿Qué películas ofrerá HBO?

-Arthur

-Arthur 2: On the rocks

-Blinded by the light

-The bridges of Madison County

-Crazy, stupid, love

-Empire of the sun

-Forget Paris

-Happy feet two

-Isn’t it romantic?

-The Lego Movie 2: The second part

-Midnight Special

-My dog skip

-Nancy Drew and the hidden staircase

-Pan

-Pokémon detective Pikachu

¿Qué documentales ofrecerá HBO?

-The Apollo

-The case against Adnan Syed

-Elvis Presley: The Searcher

-I love you, now die: The Commonwealth v. Michelle Carter

-The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

-Jane Fonda in five acts

-McMillion$

-True Justice: Bryan Stevenson’s fight for equality

-United Skates

-We are the dream: The kids of the MLK Oakland Oratorical