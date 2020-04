The Walking Dead: "El Gobernador" podría tener su propia película

La franquicia The Walking Dead no solo es su exitosa teleserie de 10 temporadas. El plan de la marca es realizar un spin-off protagonizado por uno de los primeros villanos de la historia de horror post-apocalíptico.

A pesar de los rumores del final de la serie, Scott Gimple, supervisor de contenidos, ha revelado por lo menos habrá dos temporadas más, además realizará otras series y películas con personajes de la trama

El elegido sería The Governor, quien apareció en las temporadas 3, 4 y 5, además de tener una historia muy bien detallada en la serie de novelas 'The Walking Dead: Rise of the Governor', 'The Walking Dead: The Road to Woodbury' y 'The Walking Dead: The Fall of the Governor.

La idea es producir una propia película que narre los orígenes de Philip Blake, responsable de la muerte varios personajes principales tanto en los libros como en la serie televisiva.

Asimismo, David Morrissey, actor que dio vida a El Gobernador, ha declarado públicamente su intención de retomar el personaje, en alguna película fuera de la presente línea de tiempo de The Walking Dead.

"Están haciendo películas y en algunas de ellas podrían estar haciendo historias de origen, y me encantaría que estuvieran haciendo la mía. No tengo ninguna información privilegiada, me encantó hacer el programa y me encantó hacer el papel. Si quisieran que volviera, lo haría", dijo Morrissey.

De finalmente concretarse que The Governor tenga su propia película, se regresaría a antes que Woodbury existiera para saber cómo El Gobernador se convirtió en el villano tuerto aterrorizara a los héroes junto con su mano derecha, Merle Dixon.

EL DATO

La serie The Walking Dead transmitió su primer capítulo el 31 de octubre de 2010.