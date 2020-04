La casa de papel 4: "Ti amo", la canción que conmovió hasta las lágrimas en la boda de Berlín

La casa de papel 4 se estrenó hace pocos días y emocionó a sus seguidores que ya esperan con ansias una posible quinta temporada. La escena final en la que Alicia Sierra encuentra al Profesor dejó la historia abierta para que continúe.

Esta cuarta parte de la serie de Netflix emocionó a los fanáticos. Especialmente, los fans se conmovieron con un capítulo lleno de romanticismo: la boda de Berlín y Tatiana. El atracador, que lideró a la banda en el asalto a la Fábrica de Moneda y Timbre, le dedicó a su esposa la canción: "Ti amo".

Ambos se casan en un monasterio en Italia. Tras el acto, él le dice: "Ahora señora de Fonollosa, nos toca abrir el baile. Te tengo una sorpresa" y comienza a cantar el romántico tema de Umberto Tozzi que fue lanzada en 1977 y que en su momento logró gran popularidad en Italia y Latinoamérica. Incluso ha sido traducida su versión en español.

Esta escena es un flashback del Profesor en la que recordaba los planes para entrar al Banco de España. Él asistió al matrimonio de su hermano en donde conoció a Palermo, Bogotá y Marsella quienes después se unieron a su equipo en las recientes temporadas.

El "Bella Ciao" ya no es una única canción representativa de La casa de papel. "Ti amo" se ha convertido en la favorito de los seguidores de los ladrones que usan máscara de Dalí. "Hasta que alguien me cante como Berlín, me caso, si no no hay nada", declaró una usuario en Twitter.

La Casa de Papel Temporada 4 Reparto

A continuación, revisa el reparto de La Casa de Papel Temporada 4 que Netflix comunicó a través de un comunicado.

- Úrsula Corberó (Tokio)

- Álvaro Morte (El Profesor)

- Pedro Alonso (Berlín)

- Alba Flores (Nairobi)

- Jaime Lorente (Denver)

- Miguel Herrán (Rio)

- Darko Peric (Helsinki)

- Esther Acebo (Estocolmo)

- Itziar Ituño (Raquel Murillo/Lisboa)

- Enrique Arce (Arturo)

- Kiti Mánver (Mariví)

- Juan Fernández (Coronel Prieto)

- Mario de la Rosa (Suárez)

- Hovik Keuchkerian (Bogotá)

- Rodrigo de la Serna (Palermo)

- Luka Peroš (Marsella)

- Najwa Nimri (Inspectora Sierra)

- Fernando Cayo (Tamayo)

- Fernando Soto (Ángel)

- Pep Munné (Gobernador)

-José Manuel Poga (Gandía)