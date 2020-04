Matthew McConaughey juega bingo virtual con señores en plena cuarentena [VIDEO]

Todo el mundo intenta pasar de la mejor forma la cuarentena, incluido las estrellas de Hollywood. Ese es el caso de Matthew McConaughey, reconocido actor y ganador del Oscar, quien pasó un grato momento virtual con personas de la tercera edad.

El intérprete de Ron Woodroof en Dallas Buyers Club pasa la cuarentena por el COVID-19 en Austin, Texas, junto a su madre, esposa e hijos. Sin embargo, ello no fue impedimento para que se divirtiese con ancianos que realizan su aislamiento de forma solitaria.

McConaughey, a través del aplicativo 'Zoom', jugó al bingo con un grupo de señoras, quienes disfrutaron del momento ante la atenta mirada de la familia del actor.

Esta no es la primera vez que el actor hace una aparición remota durante la cuarentena. La semana pasada estuvo en una reunión digital para estudiantes de la Universidad de Texas (Austin). Esa vez llevó el mensaje de esperanza: " Aguanta ahí. Estamos saliendo del otro lado ”.

Thanks for talking with our @UTexasMoody team today, Professor McConaughey! https://t.co/GP8SFJXMR4