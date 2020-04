Netflix e Instagram realizan una serie sobre la salud mental durante la cuarentena

Netflix no para sorprender a sus seguidores tras la pandemia de coronavirus, puesto que esta tarde anunció mediante sus redes sociales la unión con la compañía Instagram. Ambas marcas estrenarán una serie sobre el ciudado de la salud mental durante estos días de cuarentena. La idea ha sido aplaudida por los usuarios en Twitter.

Dicho proyecto tendrá como nombre "Wanna talk about it?" ("¿Quieres hablar de esto?) y su primer episodio será a partir del jueves 9 de abril a las 7:00 p.m. La transmisión será desde la cuenta oficial de Netflix en Instagram.

Tal como lo comunicó el medio Deadline, actores de la plataforma como Noah Centineo, Lana Condor, Caleb McLaughlin, Joey King, Ross Butler, Alisha Boe y Jerry Harris serán parte de esta iniciativa que está acaparando la atención de muchos.

Por otro lado, los jóvenes actores no estarán solos, ya que se encontrarán junto a expertos de organizaciones en la salud mental de Estados Unidos como National Alliance on Mental Illness, Mental Health America, The Trevor Project y Crisis Text Line.

Esta estrategia empalmaría perfecto para Netflix, ya que esta ayuda será básicamente para personas que atraviesen una situación difícil en casa debido a la cuarentena que atraviesa varios países en el mundo.

Estrenos de Netflix en el mes de abril

La Casa de Papel- Temporada 4

La Casa de Papel 3 dejó a más de uno intrigado. Los 'atracadores' volvieron y dieron un nuevo golpe al Banco de España, pero, los planes no salieron como esperaban y pusieron sus vidas en riesgo. Por esta razón, la nueva entrega promete resolver todas las dudas y convertirse en la serie mejor vista de Netflix.

"The Walking Dead" - Temporada 9

La novena temporada de The Walking Dead se estrenará el 15 de abril. La trama se sitúa un año y medio después de la derrota de Negan bajo una alianza de comunidades encabezada por Rick Grimes.

La casa de las flores - Temporada 3

La trama de 'La casa de las flores' se centra en una próspera florería familiar que desprende mucha felicidad entre sus miembros. Sin embargo, detrás de esta exitosa fachada del negocio, existen muchos secretos disfuncionales ocultos.

Community

La seis temporadas de esta exitosa serie que se estrenó en 2009 y acabó en 2015 estarán disponibles desde el 1 de abril para todos los seguidores de esta producción estadounidense.

The Last Kingdom - Temporada 4

La serie que trata sobre el surgimiento de Inglaterra como nación mientras luchan contra los vikingos llega a su cuarta temporada este 26 de abril.