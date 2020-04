Coronavirus: Postergan el rodaje de Black Adam, película de 'La Roca' Johnson

La industria cinematográfica también se vio afectada debido al coronavirus. Películas, series y documentales tuvieron que postergar sus estrenos para prevenir más contagios de COVID-19.

Ahora, los fanáticos del cine recibieron otra mala noticia. ¿Cuál? Black Adam, largometraje de DC Comics, sufrió los efectos del aislamiento social y retrasó su esperado rodaje. ¡No puede ser!

Dwayne 'La Roca' Johnson, protagonista de Black Adam, aprovechó la cuarentena para realizar un encuentro con sus seguidores mediante Instagram Live. En dicha interacción reveló que las grabaciones del filme sufrió modificaciones.

"Todavía planeamos filmar probablemente a fines de agosto o setiembre. Ese es un proyecto muy querido que mantengo muy cerca de mi corazón, así que no puedo esperar para comenzar", indicó La Roca.

En una conversación muy similar, desarrollada en marzo, Dwayne 'La Roca' Johnson confesó a sus seguidores que estaba vinculado con Black Adam desde hace mucho tiempo.

"Black Adam ha estado conmigo durante más de 10 años y eso te da una idea de lo apasionado que estoy con este proyecto. En 2008, comenzamos a hablar de esto, por lo que se requiere paciencia de todos nosotros como socios". señaló Johnson.

Black Adam: La palabra de Dwayne Johnson

Cabe señalar que Dwayne Johnson escribió unas emotivas palabras en su cuenta oficial de Instagram cuando se confirmó su rol en 'Black Adam'. La publicación del popular actor se convirtió en viral.

"Me siento honrado de unirme al icónico Universo DC y es un verdadero placer ser, BLACK ADAM, que ha sido bendecido por la magia con los poderes iguales a SUPERMAN, pero la diferencia es que no toca la marca ni camina la línea. Es un superhéroe rebelde, único en su clase, que siempre hará lo que es correcto para la gente, pero lo hace a su manera. Verdad y justicia: el estilo BLACK ADAM. Este papel es diferente a cualquier otro que he interpretado en mi carrera y estoy muy agradecido de que todos emprendamos este viaje juntos", expresó 'La Roca' en Instagram.