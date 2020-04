High School Musical regresa: elenco se reunirá en show especial de cuarentena

¡Oficial! Elenco original de High School Musical se reencontrará este jueves 16 de abril tras 12 años. En medio del difícil momento que atraviesa el mundo debido al coronavirus, el recordado cast participará en el especial musical, Disney Family Singalong.

El reencuentro contará con las de participaciones de Zac Efron, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Vanessa Hudgens, Monique Coleman y Lucas Grabeel, quienes volverán a interpretar We’re all in this Together, un tema emblemático de High School Musical.

En una conversación con Deadline, Kenny Ortega, director de las tres películas de High School Musical, reveló que si bien en un comienzo no lograron ponerse en contacto con Zac Efron, cuando lo hicieron el popular actor aceptó sin pensarlo dos veces.

"Todo el mundo dijo que sí muy rápido, y el público lo notará por la manera en que se han unido. Saben que se trata de una oportunidad única para animar a la gente", aseguró Ortega.

Por su parte, Ashley Tisdale no se quedó atrás y se mostró emocionada en sus redes sociales. "¡Va a pasar! Nos hemos reunido para una noche especial sólo por ustedes. Gracias, Kenny Ortega, por proponerlo. Honestamente, lo único que quiero hacer ahora es darles a todos un poco de alegría", expresó Tisdale.

¿Por qué We’re all in this Together?

We’re all in this Together se convirtió en una especie de himno entre los trabajadores estadounidenses de salud. Muchos de ellos se grabaron cantándola y realizando coreografías.

A tomar en cuenta...

Disney Family Singalong será transmitido en Estados Unidos y los fondos recaudados irán para las organizaciones solidarias que están ayudando económicamente a familias vulnerables por COVID-19.