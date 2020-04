'The Last Dance' de Michael Jordan revela cómo llegó a ganar US$ 1900 millones

El estreno de la serie documental de Michael Jordan, 'The Last Dance', reseña cómo fue su última temporada con los Chicago Bulls y la obtención de un nuevo anillo en la NBA. No osbtante, el material audiovisual también desvela otros secretos de la leyenda del basquetbol.

Jordan, de acuerdo a la serie, solo había conseguido acumular 93,8 millones de dólares a lo largo de toda su carrera y terminó ganando solo un millón en las dos ultimas temporada con los Wizards. No obstante, una vez retirado fue cuando llegaría a incrementar su fortuna exponencialmente.

Los bienes del popular 'Air Jordan' en su mayor porcentaje, sin embargo, no provienen de las grandes mensualidades que recibió como jugador de los Bulls. Los acuerdos comerciales y publicitarios sumaron en gran medida pero recién en el 2014 su fortuna ascendería por encima de los mil millones.

Casi quince años después de retirarse, Jordan conseguiría contratos publicitarios de mayor valor, los cuales le dieron una rentabilidad que hoy en día le permite tener una fortuna de 1900 millones de dólares, según las revistas Forbes o Business Insider; las mismas que lo sitúan entre las 500 personas más ricas de Estados Unidos (455) y entre las 1500 más adineradas del mundo.

LAS INVERSIONES DE JORDAN

A lo largo de su carrera y tras ella, Michael Jordan supo invertir de gran manera su dinero. Mientras era jugador de los Chicago Bulls firmó un contrato con la marca de ropa deportiva Nike, a razón de 250 mil euros al año. Con el tiempo la marca se dio cuenta de que había hecho el negocio de su vida, pues la venta de los calzados y ropa relacionado a Michael fue en constante ascenso.

El éxito llegó a tal punto que años más tarde creó su propia división de ropa y calzado, Jordan Brand, por la que Jordan recibe hoy 100 millones de dólares al año por derechos de imagen. Las zapatillas Air Jordan son las más vendidas de la historia y gracias a ellas Nike factura 3 millones al año.

Además de ello, Jordan compró los Hornets, equipo de la NBA, en el 2010 por 275 millones (tiene el 90% de las acciones) y hoy en día está valorada en 1050 millones. Pero ahí no queda la cosa: también es accionista minoritario de los Miami Marlins, de las grandes ligas de béisbol. De igual manera, invirtió en compañías que lo acompañan como patrocinadores hace más de 30 años: Gatorade (bebida energética), Hanes (ropa) o Upper Deck (comercio electrónico de cromos y objetos deportivos de culto).