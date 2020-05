Rick y Morty estrena mañana los últimos capítulos de la cuarta temporada

La famosa serie Rick y Morty, que vio el mundo por primera vez un 2 de diciembre del 2013, llega a su final con los últimos cinco episodios de la cuarta temporada, la cual ya tuvo sus primeros capítulos hasta el 10 de noviembre del año pasado.

A través de Twitter, la página oficial de la serie realizó una publicación señalando que el día de mañana, domingo 3 de mayo, se comenzará a estrenar el final de te la cuarta temporada, que también será la última.

Además, la serie podrás verla a través de las cadenas televisivas TNT y HBO desde el 4 de mayo. Mientras que a Netflix, donde ya están disponible hasta los últimos cuatro capítulos de la cuarta temporada, aún no hay información precisa sobre cuando podría llegar, por lo que la plataforma de streaming no garantiza su transmisión de momento.

El primer capítulo, llamado ‘Never ricking Morty’, se estrena el domingo 3 de mayo a las 11:30 p.m. (hora estadounidense). Mientras que el 10 de mayo se estrenará ‘Promortyus’, seguido de ‘The vat of acid episode’ el 17 de mayo, ‘Childrick of Mort’ el 21 de mayo, y finalmente, ‘Star Mort rickturn of the Jerri’ que se estrenará el 31 de mayo.