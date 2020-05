Se suicidó guionista y director de la película "Chucky, el muñeco diabólico"

John Lafia. Unas de las cabezas más importantes en lo que se refiere a películas de terror, perdió la vida a los 63 años. Como se reportó el último miércoles 29 de abril en Los Ángeles, según el portal Variety, el famoso escritor y guionista de la película "Chucky", se suicidó.

Lafia, quien fue el creador del nombre de este diabólico y querido muñeco en los años, estuvo a la lado de esta obra junto a Tom Holland y Don Mancini, escribiendo la primera entrega llamada "Child's play" en 1988. Posteriormente, pasó a ser director de la secuela en 1990.

Asimismo, Don Mancini declaró sobre este lamentable suceso que pone de luto a todo el mundo del cine.

“Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia ‘Chucky’ desde el principio. Coescribió el guión original de ‘Child’s Play’ junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió ‘Child’s Play 2’, la película favorita de consenso entre los fanáticos de Chucky", sostuvo Don Mancini.

No obstante, reconoció que fue un gran artista y maestro en el cine, siendo una persona completamente creativa en el rubro del terror.

“John fue un artista increíblemente generoso. Me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set; me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película que varios semestres en la escuela de cine. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas”, sentenció.