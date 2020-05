Fox: los estrenos de películas que presentarán este mes dentro de su cartelera

La cuarentena en casa permite que muchas personas aprovechan por realizar diferentes actividades, entre ellas ver películas. Así, en este marco, Fox Premium presenta nuevos estrenos para mayo en su cartelera de filmes. Conoce de cuáles se trata a continuación.

Sábado 9 – Terminator: Dark Fate

Llega la sexta película de la icónica saga de acción dirigida por Tim Miller (Deadpool) y con el regreso de sus protagonistas: Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Sarah Connor (Hamilton), vuelve para revelarnos que ha pasado con ella y su hijo John, y junto a Grace (Mackenzie Davis), una guerrera humana mejorada proveniente del futuro, deberán evitar que un nuevo modelo de Terminator, el Rev-9(Gabriel Luna), acabe con Dani Ramos (Natalia Reyes), una joven de origen latino cuyo destino es crítico para la raza humana.

Sábado 16 – Jurassic World: El reino caído

La quinta película de la colección que nos remonta a tiempos prehistóricos, retoma la historia tres años después de que el parque temático en la Isla Nublar, Jurassic World, fuera destruido por los dinosaurios. Ahora, una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la isla y Owen Grady (Chris Pratt), ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, junto a Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), ex gerente del parque que ahora lidera el Grupo de Protección de Dinosaurios, ponen en marcha un plan para regresar a la isla dominada por dinosaurios y proteger a esta especie de la extinción.

No obstante, en esta ocasión no sólo se encontrarán con aterradores dinosaurios que no conocían, sino que también descubrirán una conspiración que amenaza al mundo entero.