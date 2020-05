"Into the Night", la nueva joya de Netflix que te llevará a un maratón lleno de suspenso

"Into the Night" ("El camino de la noche" en español) es la primera serie belga que se ha estrenado en Netflix y que, rápidamente, ha logrado cautivar a los espectadores con su intrigante historia en un mundo posapocalíptico en el que escapar de la luz del Sol significa mantenerse con vida. Conoce todos los detalles a continuación.



Inspirada en la novela de ciencia ficción polaca "The Old Axolotl", de Jacek Dukaj, relata la historia de un grupo de pasajeros y la tripulación de un vuelo nocturno que es secuestrado por un militar.

Durante el trayecto, se enteran que un misterioso evento cósmico empieza a cobrarse la vida de todas las personas que ven un atisbo de Sol. Así, el piloto los lleva a diferentes partes del mundo, en un avión en donde el suspenso, los secretos y las diferencia también están abordo.



La trama de "Into the Night" y el desarrollo de su hilo narrativo te atrapa rápidamente, por lo que sus 6 episodios (40 minutos cada uno) pueden ser visto con facilidad en una maratón, sobretodo ahora que muchas personas cumplen cuarentena por el brote de COVID-19.



Es importante recordar que esta serie corta ha sorprendido a diferentes usuarios de Netflix, pero no ha logrado estar en el ránking de la plataforma online. Sin embargo, es una buena alternativa por si quieres divertirte con una serie.

¿Habrá "Into the Night" temporada 2?

Sin entrar en detalles ni spoilers de la serie, el final de "Into the Night" con la historia de Sylvie (Pauline Etienne) y la llegada al acceso de sobreviviencia de la OTAN permite al espectador aguardar por una continuación de la serie. No obstante, Netflix no ha confirmado ningún detalle al respecto por el momento.