Robert Downey Jr. dejó Marvel y emprende nueva producción en DC Comics [FOTO]

Robert Downey Jr. se convirtió en una gran figura representativa de Marvel, dado que inició la exitosa saga cinematográfica de la firma internacional. La relación parecía ser eterna, pero el actor decidió dejar su papel de Iron Man en la franquicia y buscar otros retos.

Sorpresivamente, tras unos meses de su despedida en Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. ha mostrado que su nuevo proyecto será en la vereda del frente, nada menos que en DC Comics. Sí, tomará las riendas de Sweet Tooth, una serie basada en personajes de la firma rival.

A través de su cuenta de Twitter, Downey Jr. anunció la gran noticia. “Vale la pena esperar las cosas más dulces... Susan y yo estamos produciendo una serie original de Netflix, Sweet Tooth, basada en el cómic de Jeff Lemire. No puedo esperar para compartirlo con todos ustedes”, expresó.

El golpe para los fanáticos de Iron Man y las películas de Marvel podría haber sido más fuerte viendo a Robert Downey Jr. en acción con DC, pero esto –por ahora– está lejos de la realidad. La nueva labor del actor se centrará por completo en la producción de la serie.

La nueva serie de Netflix, con Robert Downey Jr. en la producción, cuenta la historia de un niño llamado Gus que pertenece a una raza híbrida entre humanos y animales. Físicamente Sweet Tooth es mitad humano y mitad ciervo, convirtiéndose en el objetivo de cazadores.

Sweet Tooth, o glotón en español, nació luego de un desastre mundial inexplicable y tras perder a su padre tendrá que aprender a cuidarse por sí mismo para escapar de los terribles enemigos que lo acechan. La historia está basada en el cómic de Jeff Lemire y, de la mano de Robert Downey Jr., busca el éxito.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs