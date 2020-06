Spiderman: J. K. Simmons asegura que firmó para aparecer en las próximas películas

Uno de los personajes más recordados del universo Spiderman es J. Jonah Jameson, quien era el editor del periódico Daily Bugle y además un enemigo confeso del Hombre Araña en las primeras tres películas del superhéroe. El responsable de darle vida fue Jontahan Kimble Simmon, muy aclamado por los fans por su excelente participación.

Los seguidores se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que el actor repitió su famoso personaje en Spiderman: Far From Home, la última película del arácnido protagonizada por Tom Holland. Tras ello, los fans esperaban con ansias que Simmons aparezca en las próxima secuelas del ‘trepamuros’ y ahora su sueño se volvió realidad.

Jontahan Kimble brindó una entrevista para la revista People y señaló que volverá con su entrañable personaje en las siguientes dos películas de Spiderman, aunque aclaró que eso depende de que los productores lo convoquen.

"Te comprometes a hacerlo, pero no están necesariamente obligados a usar tu personaje en las películas posteriores. Fue genial tener la oportunidad a medida que estas cosas evolucionan para ser uno de los restos de la versión anterior”, aseguró el actor.

Es importante mencionar que actualmente el rodaje de Spiderman 3 se encuentra suspendido debido al coronavirus. Mientras tanto, los fans esperan que este tiempo sea propicio para que Marvel se replantee el rol que tendrá J. Jonah Jameson en la historia.

Asimismo, Holland no ha querido revelar detalles sobre la cinta. "Lo sé todo. He tenido una gran reunión de presentación con Marvel y Sony hace dos semanas atrás y los secretos están aquí, pero también he hecho ya como mil entrevistas así que ahora sé cómo no volver a hacer spoilers de una película nunca más", expresó en el canal de YouTube Hey U Guys.