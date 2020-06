The Batman: filtran nuevas imágenes del Batimóvil de Robert Pattinson [FOTO]

The Batman con Robert Pattinson es una de las producciones más esperadas del próximo año. La nueva apariencia del 'Caballero de la noche' ha llamado la atención de los seguidores de DC Cómics, quienes se encuentran entusiasmados por ver en acción a su superhéroe favorito.

La cinta dirigida por Matt Reeves detuvo sus grabaciones en marzo debido al coronavirus; sin embargo, según información de The Guardian, estas se reiniciarían a partir de julio. En el marco de esta excelente noticia, imágenes del batimóvil se filtraron mediante redes sociales.

El automóvil es negro, color característico de Batman, y con luces rojas. Aunque lo que más llama la atención es su parte trasera, la cual tendría la capacidad de propulsión para aumentar la velocidad en la carretera. Esto beneficiaría al 'Hombre murciélago' para perseguir a sus enemigos.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv